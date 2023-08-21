"Самолеты с феноменальными возможностями": F-16 не поднимутся в украинское небо до 2024 года

По словам британского военного аналитика Шона Белла, подготовка не ограничивается только пилотами F-16. Обучение нужно пройти инженерам и диспетчерам, прежде чем их можно будет задействовать в операциях.

Related video

Анонсированное появление у ВСУ истребителей F-16 — это "большой шаг" вперед для Украины, которая стремится взять под контроль воздушное пространство, однако понадобится еще некоторое время, прежде они поднимутся в воздух. Об этом сообщает Sky News.

Военный аналитик Шон Белл предполагает, что, даже если "самолеты с феноменальными возможностями" быстро передадут украинским пилотам, которые прошли подготовку на советских реактивных самолетах, понадобится еще некоторое время, чтобы освоить их по-настоящему.

"Мы не увидим их вовлеченными в боевые действия, вероятно, до начала следующего года", — сказал Белл, добавив, что управление западными самолетами радикально отличается от управления советскими образцами.

Он особенно выделил управление оборонительными системами F-16 — ракетами и радарами.

Более того, подготовка не ограничивается только пилотами F-16. Обучение нужно пройти инженерам и диспетчерам, прежде чем их можно будет использовать.

Напомним, что 20 августа стало известно, что первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать Украине к Новому году. Другие восемь — в течение 2024 года.

Также сообщалось, что Украина получит 42 самолета F-16 от стран Запада.