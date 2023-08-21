"Літаки з феноменальними можливостями": F-16 не піднімуться в українське небо до 2024 року

За словами британського військового аналітика Шона Белла, підготовка не обмежується тільки пілотами F-16. Навчання потрібно пройти інженерам і диспетчерам, перш ніж їх можна буде задіяти в операціях.

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Анонсована поява у ЗСУ винищувачів F-16 — це "великий крок" уперед для України, яка прагне взяти під контроль повітряний простір, однак знадобиться ще деякий час, перш ніж вони піднімуться в повітря. Про це повідомляє Sky News.

Військовий аналітик Шон Белл припускає, що, навіть якщо "літаки з феноменальними можливостями" швидко передадуть українським пілотам, які пройшли підготовку на радянських реактивних літаках, знадобиться ще певний час, щоб освоїти їх по-справжньому.

"Ми не побачимо їх залученими до бойових дій, ймовірно, до початку наступного року", — сказав Белл, додавши, що управління західними літаками радикально відрізняється від управління радянськими зразками.

Він особливо виділив управління оборонними системами F-16 — ракетами і радарами.

Ба більше, підготовка не обмежується тільки пілотами F-16. Навчання потрібно пройти інженерам і диспетчерам, перш ніж їх можна буде використовувати.

Нагадаємо, що 20 серпня стало відомо, що перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні до Нового року. Інші вісім — протягом 2024 року.

Також повідомлялося, що Україна отримає 42 літаки F-16 від країн Заходу.