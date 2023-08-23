Одна из лучших спецопераций в истории Украины, — Буданов раскрыл детали дела Ми-8 РФ (видео)

Российский вертолет перегнали в Киев, а пилот находится в Украине и хочет здесь остаться. Его семью смогли незаметно для всех вывезти из России.

Украинская разведка провела одну из лучших спецопераций в истории независимой Украины, забрав российский Ми-8 и переманив его пилота на свою сторону. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Это первая удачная подобная операция за всю историю Украины. Никто такого не сделал за это время. Надеюсь, что теперь сможем это масштабировать. На самом деле, смогли найти правильный подход к человеку. Смогли создать условия, чтобы незаметно для всех вывезти его семью, и в конце концов смогли сделать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит", — сказал Буданов.

Он сообщил, что на момент спецоперации кроме пилота на борту Ми-8 находились еще двое членов экипажа. Когда они поняли, где сели, они попытались убежать, но были ликвидированы.

"Пилот наш прекрасно себя чувствует. Все у него хорошо. У него есть два варианта, где находиться, но он склоняется к варианту быть здесь", — рассказал Буданов.

Он отметил, что к годовщине украинской разведки 7 сентября выйдет фильм, где расскажут все детали этой успешной спецоперации.

Ми-8 приземлился на украинском аэродроме

23 августа капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber проинформировал, что российский вертолет якобы потерял ориентировку и случайно приземлился на аэродроме Полтавы. Всех членов экипажа после приземления ликвидировали.

23 августа стало известно, что вертолет приземлился в Харьковской области. Это была спецоперация ГУР, к которой готовились 6 месяцев.

СМИ сообщили, что ранее российский пилот ужепытался попасть в Украину на самолете, но, возможно, был ликвидирован своими.