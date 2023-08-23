Заработал полмиллиона: командир разведвзвода сдал в ломбард рации и квадракоптеры (фото)

Командир решил продать полученные на свое подразделение 4 комплекта портативных радиостанций специального назначения и 2 квадрокоптера общей стоимостью 500 тысяч гривен.

На Днепропетровщине будут судить командира разведвзвода, который сдал в ломбард вверенное ему имущество, а деньги потратил на свои нужды. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Следствие составило, что командир получил на подразделение 4 комплекта портативных радиостанций специального назначения и 2 квадрокоптера общей стоимостью 500 тыс. грн. Он сдал это имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области. Полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Прокуратура сообщила мужчине о подозрении в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное военнослужащему грозит наказание сроком от десяти до пятнадцати лет, поскольку преступление было совершено в условиях военного положения.

Напомним, что предприниматель из Запорожья продал ВСУ бракованные жилеты на 6 млн грн. Оказалось, что их технические характеристики не соответствовали заявленным, поэтому они опасны для использования в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали "волонтера", который работал на ВС РФ. Он отслеживал последствия вражеских "прилетов" по Днепру и "сливал" агрессору координаты пострадавших объектов.