Российские "Ланцеты" и "Орланы" почти на 70% состоят из иностранных компонентов, — Ермак

По словам Андрея Ермака, санкционная группа исследовала три беспилотника разных видов, которыми россияне бьют по Украине и обнаружила в них большое количество компонентов, изготовленных западными компаниями.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 23 августа сообщил, что Международная санкционная группа Макфола — Ермака исследовала более ста иностранных компонентов трех БпЛА разных видов, которые Россия использует в войне против Украины, и обнаружила, что 69% этих компонентов происходит от западных компаний.

"Мы изучили 174 иностранные компоненты, изъятые из трех моделей БПЛА, которые россияне задействуют в войне против Украины — это "Ланцет", "Орлан-10" и Shahed-136/131. Это те БПЛА, на которые больше всего жалуются наши военные на фронте", — сообщил Ермак.

По его словам, группа предложила международным партнерам конкретные санкционные рекомендации, которые помогут "перекрыть кислород" российскому военно-промышленному комплексу (ВПК).

С чем имеет дело Украина

Орлан-10" — используется для воздушной разведки, выявления позиций и попыток навести огонь на подразделения противовоздушной обороны Украины.

"Ланцет" — ударный БПЛА, который работает на передовой, в частности, используется против бронетехники.

Shahed-136/131 — чаще всего враг использует для ударов по портам, складам зерна и инфраструктуре.

"Исследование показало, что 69% компонентов происходит от западных фирм и россия все еще очень зависима от компонентов иностранного производства, в частности микроэлектроники", — сообщил руководитель ОП.

О чем говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE)

"Наше расследование выявило рост объемов торговли после резкого спада в начале полномасштабного вторжения в третьем квартале 2022 года. За период с января по май 2023 года объем этих сделок составил $7,2 млрд, что на 19% выше, чем в январе-мае 2023 года. соответствующий период в 2022 году ($6,1 млрд). В 2022 году общая сумма составила $15,8 млрд", — сообщается в отчете KSE.

Также, группа Макфола — Ермака предложила меры, чтобы предотвратить поставки важнейших комплектующих для российского ВПК, среди которых:

согласование санкций в рамках санкционной коалиции;

более широкий экспортный контроль;

повышение ответственности компаний-производителей;

повышение ответственности и более эффективное использование существующих институтов и структур.

Напомним, 23 августа сообщалось, что дроны ВСУ уничтожили мощнейший миномет "Тюльпан" и САУ "Акация" под Бахмутом. Оккупанты спрятали технику среди жилых домов, но операторы БПЛА все равно ее достали.

Кроме того, стало известно, что российские оружейники создали специальные боеприпасы для дронов. По информации российских источников, новые боеприпасы создавали с учетом аэродинамических особенностей различных видов БПЛА.