"Начинается смутное время": у Зеленского отреагировали на гибель Пригожина

По мнению Михаила Подоляка, демонстративное устранение основателя ЧВК "Вагнер" говорит о том, что его мятеж слишком сильно напугал Владимира Путина.

Падение в Тверской области самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, вероятно, является предупреждением для остальных российских элит. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии российскому изданию "Медуза".

Михаил Подоляк указал на то, что в Росавиации подозрительно быстро подтвердили гибель основателя ЧВК "Вагнер". По его словам, обычно, после авиакатастроф нужно некоторое время, чтобы точно выяснить, кто именно пребывал на борту.

"Здесь одно из двух: либо заведомо знают и умышленно сообщают, потому что за нелояльность — смерть. Либо это шоковая реакция и, как следствие, нарушение внутренних протоколов", — сказал советник.

По мнению Михаила Подоляка, в РФ "начинается смутное время", которому будут сопутствовать смерти. Он также назвал несколько предполагаемых причин произошедшего:

военный мятеж Евгения Пригожина слишком сильно напугал Владимира Путина;

восстание ЧВК "Вагнер" обнулило репутацию президента РФ и российских силовиков;

Пригожин сам подписал себе приговор, когда остановил мятеж, будучи в 200 километрах от Москвы.

"Путин не прощает никому липкое ощущение собственного страха. Это невозможно. Столь демонстративное устранение — прямой сигнал элитам, что жестокие убийства "своих" в России начинаются", — заявил Подоляк.

Советник также отметил, что падение самолета Пригожина является сигналом западным элитам о том, что Путин не прощает "потерю лица". Взирая на это, неверное окончание войны и новые "Минские соглашения" чреваты проблемами.

"Путин будет мстить. Гибридно", — заключил Михаил Подоляк.

Крушение самолета Пригожина: что известно

Напомним, 23 августа произошла авиакатастрофа в Тверской области России — разбился "бизнес-джет" RA-02795, в котором обычно передвигался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Росавиация сообщила, что, согласно данным авиакомпании на борту самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ) находился Евгений Пригожини еще 9 человек, среди которых один из руководителей ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

По данным Центра национального сопротивления, бойцы ЧВК "Вагнер" отреагировали на новость о гибели Евгения Пригожина быстрым возвращением на родину.