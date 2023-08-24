"Не хватает опытных пилотов": 21% боевой авиации РФ теряет из-за собственной халатности, — Newsweek

По словам журналистов, общее число потерянных ВКС России боевых летательных аппаратов достигло 221. По меньшей мере 48 из них РФ потеряла по своей вине.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 48 единиц боевого авиационного парка по собственной вине. Об этом сообщило издание Newsweek.

По словам журналистов, проект Oryx визуально смог подтвердить, что РФ в общей сложности потеряла 186 единиц авиационной техники на войне против Украины. Однако журналисты также смогли найти дополнительные 17 самолетов и 18 вертолетов. Итоговая цифра составила 221 единицу.

Журналисты отметили, что украинский Генштаб имеет другие данные. Так, по оценке ВСУ, РФ в общей сложности потеряла 315 самолетов и 314 вертолетов. Но эксперты отталкивались в расчетах от своих цифр.

Издание пишет, что по меньшей мере 48 из них были потеряны не из-за действий Сил обороны Украины. Это коло 21,7% от общего числа.

Как рассказал стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс, в России серьезный дефицит опытных пилотов. Кроме того, у тех пилотов, которые есть, наблюдается плохая базовая подготовка.

"Сравнение становится еще более ужасным, если принять во внимание продвинутые тренажеры, которые пилоты НАТО регулярно используют для тренировки не только своих собственных навыков, но и для обучения сложным операциям с другими пилотами", — сказал он.

Также напомним, что глава ГУР Миноброны Украины Кирилл Буданов рассказал, сколько самолетов Ту-22М3 имеет РФ. По его словам, в войне против Украины участвуют 436 российских самолетов, но именно бомбардировщиков ТУ-22М3 у них остались единицы.