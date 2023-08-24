"Достать противника в любой точке": ВСУ могут атаковать все части Крыма, — Буданов (видео)

По словам главы ГУР, тем гражданам и россиянам, которые причастны к преступлениям, лучше уехать с полуострова. Другим, которые ждут ВСУ, надо готовиться.

Силы обороны Украины могут достать российских военных в любой точке оккупированного Крыма. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, освободить полуостров без боевых действий невозможно.

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достать противника", — сказал Буданов.

Он также отметил, что тем гражданам и россиянам, которые причастны к преступлениям, лучше уехать с полуострова.

"А ожидающим надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий", – отметил он.

Буданов считает, что помощь местного населения поможет освободить Крым от российских захватчиков быстрее и с наименьшим количеством крови.

Кирилл Буданов об освобождении Крыма (смртреть с 08:35)

Напомним, что 23 августа в ГУР заявили, что в Крыму уничтожен ЗРК С-400 "Триумф". В результате взрыва полностью уничтожена зенитно-ракетная система, установленные на ней ракеты и личный состав, сообщили в украинской разведке.

Как затем рассказал военный эксперт Петр Черник, потеря передовой системы С-400 может привести к тому, что ракетные удары по оккупантам в Крыму будут достигать своих целей чаще. По его словам, даже уничтожение одного такого комплекса является хорошим результатом, поскольку их не так уж много на территории Крымского полуострова.