Мобилизация в Украине: по каким причинам можно не идти в ТЦК

Для подтверждения причины неприбытия в военкоматы должны быть медицинские справки или соответствующая документация из органов местного самоуправления.

Всеобщая мобилизация в Украине усилилась, поэтому для многих актуален вопрос причины неявки в ТЦК и СП. Адвокат из объединения "Актум" Владимир Куля рассказал подробности, информирует Vesti.

По его словам, в случае подписанной повестки человек должен прийти в ТЦК, но есть условия, при которых этого можно не делать. На это должны быть уважительные причины. Их фактически есть три:

препятствие стихийного характера, которое не позволило прибыть;

болезнь призывника или другие обстоятельства, которые помешали появиться в пункт в соответствующий срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника его жены.

Причины неявки нужно подтвердить документами. Это могут быть медицинские справки, а также документация из органов местного самоуправления и тому подобное.

Адвокат отметил, что в таком случае можно сообщить по почте ТЦК письмом с описью вложения, туда прикрепить доказательства болезни, и появиться после выздоровления. По его словам, это лучший вариант.

Также в ТЦК можно отправить родственника с соответствующими документами. После выздоровления в ТЦК и при себе иметь документы в подтверждение болезни. По словам адвоката, болезнь должна быть существенной, такой, что исключает возможность самостоятельно передвигаться.

Напомним, 23 августа в ТЦК объяснили, каким категориям мужчин будут вручать повестки. По словам военкома, ВСУ нужны любые специальности, в том числе гражданские. Поэтому мобилизовать могут любого годного или ограниченно годного мужчину, даже если он не имеет опыта службы. Представители ТЦК уверяют, что в первую очередь пытаются "навести порядок в личных делах", а вызов по повестке якобы не означает быстрое отправление в зону боевых действий.