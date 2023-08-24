"Ночной набег украинских казаков на лагерь ВС РФ в Крыму": в ГУР показали видео спецоперации

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями ВС РФ. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника.

В Крыму возле мыса Тарханкут утром 24 августа было шумно из-за боя с участием морских судов, авиации и украинских спецназовцев. Бойцы ГУР устроили ночной переполох россиянам и затем вернулись на базу. Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm.

"Украинские казаки на чайках совершили ночной набег на лагерь захватчиков. Ночью 24 августа состоялась операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупантов. В результате противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника", — говорится в сообщении.

Также спецназовцы установили в оккупированном Крыму украинский флаг.

Отмечается, что спецоперацию выполняло не подразделение "Артан", как сообщалось ранее, а другое спецподразделение ГУР Минобороны. Украинские разведчики обнародовали видео ночной спецоперации.

"Все цели и задачи выполнены. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", — отметили в ГУР Минобороны.

Позже представители ГУР в комментарии "РБК Украина" сообщили, что украинские военные уже вернулись после спецоперации, выполнив поставленные задачи, а сама операция "имела характер рейда".

Тем временем российские телеграмм-каналы распространили информацию, что в оккупированном Крыму неизвестные на резиновых лодках якобы обстреляли с берега кемпинг с туристами в Еленовке. Baza сообщила, что было 10 человек в двух лодках, а другое российское СМИ — SHOT, что было 4 лодки с "диверсантами".

Напомним, что бойцы ГУР осуществили высадку в оккупированном Крыму. События разворачивались в районе села Маяк около 5 часов утра. Местные жители сообщили, что слышали взрывы.

Ранее сообщалось, что 23 августа 2023 года в районе села Еленовка на мысе Тарханкут прогремел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".