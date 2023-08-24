Италия может присоединиться к французско-немецкому проекту футуристического танка MGCS

Проект может стать технологическим прорывом, если его реализуют. В последнее время работы почти не проводились, поэтому Рим может вдохнуть вторую жизнь в MGCS.

Франция и Германия работают над созданием совместного танка в проекте MGCS (Main Gun Combat Systems). К амбициозному проекту может присоединиться Италия, которая сыграет там ключевую роль. Об этом сообщает Army Recognition.

Футуристический танк является довольно амбициозным проектом Парижа и Берлина, потому что он должен иметь передовые технологии искусственного интеллекта, высокую мобильность, а также способность интегрировать беспилотники в машину. Если Италия присоединится к проекту, то она может сыграть в нем ключевую роль и вдохнуть вторую жизнь, пишут журналисты.

Италия имеет промышленную базу и опыт танкостроения. К проекту может присоединиться компания Leonardo. Вероятная цель Рима заключается в том, чтобы заменить собственные Ariete и Leopard 2A8, которые еще планируется приобрести, после 2040 года. Франция заинтересована в углублении сотрудничества с Италией, потому что они уже создавали вместе различные оборонные проекты: модернизация фрегатов Horizon, создание ракеты Aster.

Для Италии это также возможность принять участие в крупном проекте вооружения в Европе, подобном программе истребителей 6 поколения Tempest.

В издании отмечают, что MGCS — это не просто усовершенствованная версия Leopard и Leclerc — это технологический скачок. Программа боевых танков может действовать до 2070 года. Ею руководит французско-немецкая группа Krauss-Maffei Wegmann и Nexter. В последнее время развитие проекта затормозилось, поэтому Италия может вдохнуть в проект новую жизнь. В сентябре министры обороны Германии и Франции обсудят привлечение Италии.

Напомним, в сентябре 2022 года Nexter и KMW представили проект танка MGCS.

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