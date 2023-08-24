В Северной Корее пообещали укрепить дружбу с РФ на фоне войны в Украине

В Минобороны КНДР считают, что США якобы ответственны за то, что война в Украине ведет к ядерной катастрофе. По данным представителей Вашингтона, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу вел переговоры с Пхеньяном об увеличении поставок вооружений Москве.

Северная Корея будет "укреплять" дружбу с Россией, поскольку та якобы ведет "войну справедливости" против Украины, такое заявление сделал министр обороны страны Кан Сон Нам, передает Sky News со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи.

По словам генерала Кан Сон Нама, США якобы ответственны за то, что украинский кризис ведет к ядерной катастрофе.

Представители Вашингтона сообщили, что в начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу проводил переговоры с Пхеньяном об увеличении поставок вооружений Москве.

Авторы публикации в северокорейском СМИ, в свою очередь, назвали США "зачинщиком эпохальной смуты на европейском континенте".

Поддержку мирового сообщества Украине Пхеньян считает "недопустимым издевательством и оскорблением глобального мира и безопасности, жизни человека".

Также руководство КНДР опасается "азиатского НАТО" в лице Японии и Южной Кореи (в статье название соседней страны закавычено: "Республика Корея").

Альянс двух ведущих стран Азии назвали "первым щитом от пуль" громадного кольца окружения Китая и РФ.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын показал гигантский портрет Путина во время визита главы Минобороны РФ в Северную Корею.

Также сообщалось, что в КНДР запустили "стратегические крылатые ракеты" перед учениями НАТО.