Покинули около 2000 боевиков: в Беларуси активно демонтируют лагерь ЧВК "Вагнер" (фото)

По данным журналистов, изначально в лагере "вагнеровцев" было 273 палатки, а на текущий момент осталось около 101 палатки.

В Беларуси в настоящее время проводится активный демонтаж лагеря наемников из частной военной компании "Вагнер" в поселке Цель, расположенном недалеко от Осиповичей. Об этом сообщает издание Радые Свабода.

По данным журналистов и новому спутниковому снимку, предоставленному компанией Planet Labs, в лагере наемников некоторые изменения: изначально в нем было 273 палатки, а на текущий момент осталось около 101 палатки, что составляет почти треть от изначального количества.

Первые начали разбирать 1 августа, на спутниковом снимке от 14 августа видно процесс демонтажа.

Согласно фотографиям, сделанным 23 августа, в северной части военной базы было разобрано около 65 палаток из изначальных 129, в западной части — около 27 из 64, а в центральной части — около девяти из 80.

В то же время сокращение количества техники небольшое.

"Если учесть, что каждая из палаток может вместить около 20 боевиков, то можно говорить о том, что территорию воинской части в селе Цель могли покинуть около 2020 вагнеровцев из около 5000, которые там находились", — пишет издание.

Куда могут везти эти палатки и покинули ли вагнеровцы территорию Беларуси, неизвестно. Журналисты не видят формирований подобных военных баз на других полигонах, но не исключают, что их могут перебросить в другие места страны.

23 августа из аэропорта в Москве поднялись два самолета, которые часто использовали руководители ЧВК "Вагнер" — "бизнес-джеты" с номерами RA-02795 и RA-02748. Первый из них упал в Тверской области. На борту находилось 10 человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. Все, кто находился на борту, погибли, сообщили в "Росавиации".

Первые несколько часов не было известно, находился ли на борту владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: до него не могли дозвониться, но надеялись, что он находился на борту другого судна.

24 августа тело главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опознано в морге по косвенным признакам.