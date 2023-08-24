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Три десятка ликвидированных россиян и катера: в ГУР рассказали результаты рейда в Крым, — СМИ

Юлия Шевченко
Фото: Скрин видео

В селе Маяк, где проходила спецоперация украинской разведки, расположена база 3 радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Во время спецоперации в Крыму 24 августа украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и их технику. Об этом изданию "Бабель" сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что во время ночного рейда украинские спецназовцы повредили 4 вражеских быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 российских захватчиков.

Спецподразделения ГУР высадились в оккупированном Крыму возле села Маяк на мысе Тарханкут. Здесь расположена база 3-го радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ, а также здесь установлен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру этого района размещены позиции противовоздушной обороны ВС РФ.

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Напомним, что ночью 24 августа состоялась операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Ранее сообщалось, что 23 августа на мысе Тарханкут взорвалась российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".