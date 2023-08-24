Три десятка ликвидированных россиян и катера: в ГУР рассказали результаты рейда в Крым, — СМИ

В селе Маяк, где проходила спецоперация украинской разведки, расположена база 3 радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Во время спецоперации в Крыму 24 августа украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и их технику. Об этом изданию "Бабель" сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что во время ночного рейда украинские спецназовцы повредили 4 вражеских быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 российских захватчиков.

Спецподразделения ГУР высадились в оккупированном Крыму возле села Маяк на мысе Тарханкут. Здесь расположена база 3-го радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ, а также здесь установлен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру этого района размещены позиции противовоздушной обороны ВС РФ.

Напомним, что ночью 24 августа состоялась операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Ранее сообщалось, что 23 августа на мысе Тарханкут взорвалась российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".