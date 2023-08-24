Распил на 200 млрд рублей: во сколько обходится ремонт "Адмирала Нахимова" для РФ

РосСМИ утверждают, что 200 млрд рублей — это не предел расходов. Для сравнения, стоимость стелс-эсминца Zumwalt для ВМС США составляла 4,4 млрд долларов, а доработка авианосца Gerald Ford — 3 млрд долларов.

В России с 1999 года продолжается ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". На данный момент на проект потратили более 200 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

200 млрд рублей по среднему курсу в течение десятилетий составляет примерно 5 млрд долларов — это дороже чем американский стелс-эсминец Zumwalt, который стоил 4,4 млрд долларов. Крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford был проблемным для американской армии, на его доработку потратили 3 млрд долларов.

Источник пропагандистского издания заявил, что 200 млрд рублей на ремонт "Адмирала Нахимова" — не предел.

В РФ надеются, что корабль вернется в строй в 2024 году

"Стоимость ремонта и модернизации "Адмирала Нахимова" с момента начала работ на нем фактически удвоилась и уже превышает 200 млрд рублей, и это, похоже, не предел", — сказал собеседник, но журналисты не имеют официального подтверждения данных.

Однако известно, что подорожали сами ремонтные работы, стоимость деталей, системы и другие составляющие корабля. Кроме этого российской флот якобы постоянно повышает требования к крейсеру, поэтому работу приходится раз за разом переделывать.

Сейчас ожидается, что "Адмирал Нахимов" все же выйдет из ремонта в 2024 году. При этом в издании утверждают, что корабль находится на предприятии "Севмаш" с 1999 года, а "реальные работы" на нем начались с 2013 года. По состоянию на июнь крейсер находился на завершающем этапе модернизации.

"Адмирал Нахимов" на ремонте с 1999 года

Модернизация должна предоставить "Адмиралу Нахимову" ракеты "Калибр", "Цирконий", который в РФ называют гиперзвуковой и "Оникс". Системы ПВО на корабле будут представлены морской версией "Панциря-С1" и С-300 под названием "Форт-М".

Напомним, 20 апреля в РФ решили списать ракетный крейсер "Петр Великий", потому что ремонт был бы слишком дорогим. Он является представителем такого же класса, что и "Адмирал Нахимов".