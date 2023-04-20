Ремонт обойдется дорого: ВМФ РФ выводит из состава ракетный крейсер "Петр Великий", — СМИ

Единственный тяжелый атомный крейсер ВМФ РФ отправится на слом, а часть экипажа войдет в состав корабля "Адмирал Нахимов", который проходит модернизацию.

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Единственный тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из боевого состава российского военно-морского флота. Как сообщило 20 апреля агентство ТАСС со ссылкой на свои источники в кругах ВМФ, россияне отказались от идеи ремонта и модернизации старого крейсера, поскольку это оказалось слишком затратно.

"В настоящее время вопрос о выведении "Петра Великого" из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно", — цитируют журналисты источник.

Также сообщается, что хотя официальных подтверждений этому нет, известно, что часть личного состава крейсера "Петр Великий" уже переведена в состав экипажа корабля "Адмирал Нахимов".

"Часть моряков с "Петра Великого" уже перешла на борт "Адмирала Нахимова" для формирования нового экипажа. Они уже приступили к изучению, приемке и обслуживанию нового вооружения и оборудования модернизированного корабля", — говорится в публикации.

Согласно открытым данным численность экипажа "Адмирала Нахимова" составляла 744 человека, включая офицеров, матросов и летный персонал. Но после модернизации ряда систем вооружений и оборудования экипаж будет несколько сокращен.

Флагман Северного флота РФ ракетный крейсер "Петр Великий" 18 апреля этого года отметил свое 25-летие. Пропагандистские ресурсы вынуждены признать, что корабли такого класса устарели и не могут эффективно себя проявлять на поле боя. Подтверждение тому — судьба флагмана Черноморского флота крейсер "Москва", который пошел ко дну в прошлом году в ходе боевых действий у берегов Украины.

Также сообщается, что после того, как крейсер отправится на слом, имя "Петр Великий" будет передано стратегическому атомному подводному ракетоносцу проекта "Борей-А", который планируют ввести в строй в 2024 году.

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