Ремонт обійдеться дорого: ВМФ РФ виводить зі складу ракетний крейсер "Петр Великий", — ЗМІ

Єдиний важкий атомний крейсер ВМФ РФ відправлять на злам, а частина екіпажу увійде до складу корабля "Адмірал Нахімов", який проходить модернізацію.

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Єдиний важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" може бути виведений із бойового складу російського військово-морського флоту. Як повідомило 20 квітня агентство ТАСС із посиланням на свої джерела в колах ВМФ, росіяни відмовилися від ідеї ремонту й модернізації старого крейсера, оскільки це виявилося надто затратним.

"Наразі питання про виведення "Петра Великого" з бойового складу ВМФ перебуває в опрацюванні. Схоже, що досвід ремонту й модернізації однотипного ВАРК "Адмірал Нахимов" показав, що це дуже затратно", — цитують журналісти джерело.

Також повідомляється, що хоча офіційних підтверджень для цього немає, відомо, що частину особового складу крейсера "Петро Великий" уже переведено до складу екіпажу корабля "Адмірал Нахімов".

"Частина моряків із корабля "Петро Великий" уже перейшла на борт "Адмірала Нахімова" для формування нового екіпажу. Вони вже приступили до вивчення, приймання та обслуговування нового озброєння та обладнання модернізованого корабля", — йдеться в публікації.

Згідно з відкритими даними, чисельність екіпажу "Адмірала Нахимова" становила 744 особи, включаючи офіцерів, матросів і льотний персонал. Але після модернізації низки систем озброєнь і обладнання екіпаж буде дещо скорочено.

Флагман Північного флоту РФ ракетний крейсер "Петро Великий" 18 квітня цього року відзначив своє 25-річчя. Пропагандистські ресурси змушені визнати, що кораблі такого класу застаріли та не можуть ефективно проявляти себе на полі бою. Підтвердженням цього є доля флагмана Чорноморського флоту крейсер "Москва", який пішов на дно минулого року під час бойових дій біля берегів України.

Також повідомляється, що після того, як крейсер відправлять на злам, ім'я "Петра Великого" буде передано стратегічному атомному підводному ракетоносцю проєкту "Борей-А", який планують ввести в дію у 2024 році.

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