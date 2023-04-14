Росія підняла по тривозі Тихоокеанський флот: що агресор має в своєму розпорядженні на Далекому Сході

Флагманом Тихоокеанського флоту є ракетний крейсер "Варяг" — молодший брат крейсера "Москва", який був знищений українськими військовими у квітні минулого року. Загалом середній вік кораблів флоту становить приблизно 30 років.

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За наказом глави Міноборони РФ Сергія Шойгу Тихоокеанський флот 14 квітня у повному складі був піднятий через тривогу. І оскільки військове командування країни-агресора стверджує, що команда про це надійшла через раптову перевірку готовності "відбивати загрози передбачуваного противника", Фокус з'ясує, які морські сили має Росія на Далекому Сході і чи може російський флот когось налякати в Тихому океані.

Згідно з офіційними даними, Тихоокеанський флот, як складова частина Військово-морського флоту ЗС РФ, забезпечує безпеку Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). У складі флоту входять надводні сили, підводні сили, морська авіація та берегові війська. Щодо надводних та підводних сил, то вони базуються у п'яти місцях дислокації у Східному військовому окрузі: Владивосток (головна база), Фокіно, Великий Камінь, Совєтська Гавань та Вілючинськ.

За деякими даними станом на 2022 рік у надводні сили та підводні сили Тихоокеанського флоту входили 63 бойові кораблі та 17 підводних човнів. Серед них:

багатоцільові атомні підводні човни;

ракетні підводні крейсери стратегічного призначення;

дизель-електричні підводні човни;

ракетний крейсер "Атлант";

фрегат проекту 1155М;

есмінець "Сарич";

великі десантні кораблі;

великі та малі протичовнові кораблі;

малі ракетні кораблі;

корвети;

тральщики;

ракетні катери;

протидиверсійні катери;

десантні катери.

Флагманом Тихоокеанського флоту є ракетний крейсер "Варяг", молодший брат флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва", який був знищений у квітні 2022 року.

Оглядачі Defence Express стверджують, що середній вік Тихоокеанського флоту — близько 30 років, тому він загалом давно не відповідає сучасним реаліям і поступається як за віком, так і за чисельністю флоту Японії й тим більше Сполучених Штатів. З'ясуємо, чи можна погоджуватися із таким твердженням.

Крейсер "Варяг"

Ракетний крейсер "Варяг" проєкту "Атлант" був прийнятий до складу ВМФ ще Радянського Союзу наприкінці далекого 1989 року, хоча був спущений на воду ще 1982 року, тобто флагману Тихоокеанського флоту вже виповнилося 40 років. Свого часу крейсери типу "Атлант" були дуже актуальними та вважались частиною військово-морської могутності СРСР.

Ракетний крейсер "Варяг" проекту "Атлант"

Головна зброя крейсера — крилаті ракети протикорабельного ракетного комплексу П-1000 "Вулкан", що самонаводяться, з радіусом дії не менше 700 км. Боєкомплект комплексу складає 16 ракет у транспортно-пускових контейнерах, які розташовані з обох боків судна, що є своєрідною візуальною особливістю корабля.

Ці ракети можуть бути оснащені, в тому числі, і ядерною бойовою частиною, але навіть зі звичайною боєголовкою можуть вразити та знищити добре захищену та велику ціль, тому іноді російські експерти називають крейсера такого типу "вбивцями авіаносців". Також корабель має на озброєнні вісім далекобійних комплексів ППО С-300 "Форт" і дві ЗРК "Оса-МА", одну протиповітряну 130-мм гармату АК-130, шість АК-630, а також два протичовнові торпедні апарати РБУ-6000.

Загалом, як показала практика на прикладі крейсера "Москва", незважаючи на грізне озброєння та системи ППО, корабель може бути вразливим для сучасних ракетних систем, зокрема для ракет "Нептун".

Протичовнові кораблі проєкту 1155

До складу Тихоокеанського флоту входять протичовнові кораблі "Маршал Шапошников", "Адмирал Трибуц" та "Адмирал Пантелеев", які прийняті до складу ВМФ у 1986-1992 роках. З них тільки "Маршал Шапошников" після модернізації був оснащений крилатими ракетами "Калибр" та протикорабельними "Оникс". Також на нього встановили комплекс "Уран" для запуску протикорабельних ракет Х-35 із дальністю враження до 260 км. Ще модернізація торкнулася радіолокаційних систем (РЛС) та систем управління артилерійським вогнем.

Великий протичовновий корабель "Адмирал Трибуц"

Два інші кораблі модернізації не піддавалися і мають застаріле озброєння — чотириконтейнерні установки ракето-торпед "Раструб", 100-мм артилерійські установки АК-100 та шестиствольні 30-мм кулемети АК-630М.

Корвети 20380

Мабуть, найсучаснішими кораблями Тихоокеанського флоту є корвети проєкту 20380, які були поставлені в дію у 2017-2020 роках. На корветах встановлені модулі універсальних корабельних стрільбових комплексів 3С14 на проєкті 20385 для ракет "Оникс" та "Калибр", а також мають 100-мм артилерійські установки А-190 "Универсал".

Корвет проекту 20380

Оглядачі відзначають, що флагман і нові корвети проєктів 20380 і 20385 здатні теоретично відбивати повітряні атаки на відстані до 150 км, решта кораблів покладається на засоби ППО малого радіуса дії. Таким чином, втративши 5 кораблів, Тихоокеанський флот може легко перетворитися на водну ціль для сучасної авіації потенційного супротивника.