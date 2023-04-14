Россия подняла по тревоге Тихоокеанский флот: чем агрессор располагает на Дальнем Востоке

Флагманом Тихоокеанского флота является ракетный крейсер "Варяг" — младший брат крейсера "Москва", который был уничтожен украинскими военными в апреле прошлого года. В целом средний возраст кораблей флота составляет примерно 30 лет.

Related video

По приказу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тихоокеанский флот 14 апреля в полном составе был поднят по тревоге. И поскольку военное командование страны-агрессора утверждает, что команда об этом поступила из-за внезапной проверки готовности "отражать угрозы предполагаемое противника", Фокус выяснит, какими морскими силами располагает Россия на Дальнем Востоке и может ли российский флот кого-то напугать в Тихом океане.

Согласно официальным данным Тихоокеанский флот, как составная часть Военно-морского флота ВС РФ, обеспечивает безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В составе флота входят надводные силы, подводные силы, морская авиация и береговые войска. Что касается надводных и подводных сил, то они базируются в пяти местах дислокации в Восточном военном округе: Владивосток (главная база), Фокино, Большой Камень, Советская Гавань и Вилючинск.

По некоторым данным по состоянию на 2022 год в надводные силы и подводные силы Тихоокеанского флота входили 63 боевых корабля и 17 подводных лодок. Среди них:

многоцелевые атомные подводные лодки;

ракетные подводные крейсеры стратегического назначения;

дизель-электрические подводные лодки;

ракетный крейсер "Атлант";

фрегат проекта 1155М;

эсминец "Сарыч";

большие десантные корабли;

большие и малые противолодочные корабли;

малые ракетные корабли;

корветы;

тральщики;

ракетные катера;

противодиверсионные катера;

десантные катера.

Флагманом Тихоокеанского флота является ракетный крейсер "Варяг", младший брат флагмана Черноморского флота крейсера "Москва", который был уничтожен в апреле 2022 года.

Обозреватели Defence Express утверждают, что средний возраст Тихоокеанского флота — около 30 лет, поэтом в целом он давно не соответствует современным реалиям и уступает как по возрасту, так и по численности флоту Японии и тем более Соединенных Штатов. Выясним, можно ли соглашаться с таким утверждением.

Крейсер "Варяг"

Ракетный крейсер "Варяг" проекта "Атлант" был принят в состав ВМФ еще Советского Союза в конце далекого 1989 года, хотя был спущен на воду еще в 1982 году, то есть флагману Тихоокеанского флота уже исполнилось полных 40 лет. В свое время крейсера типа "Атлант" были весьма актуальны и считались частью военно-морского могущества СССР.

Ракетный крейсер "Варяг" проекта "Атлант"

Главное оружие крейсера — самонаводящиеся крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса П-1000 "Вулкан"с радиусом действия не менее 700 км. Боекомплект комплекса составляет 16 ракет в транспортно-пусковых контейнерах, которые расположены по бокам судна, что является своего рода визуальной особенностью корабля.

Эти ракеты могут быть оснащены, в том числе, и ядерной боевой частью, но даже с обычной боеголовкой могут поразить и уничтожить хорошо защищенную и крупную цель, поэтому иногда российские эксперты называют крейсера такого типа "убийцами авианосцев". Также корабль имеет на вооружении восемь дальнобойных комплекса ПВО С-300 "Форт" и две ЗРК "Оса-МА", одно противовоздушное 130-мм орудие АК-130, шесть АК-630, а также два противолодочных торпедных аппарата РБУ-6000.

В целом, как показала практика на примере крейсера "Москва", несмотря на грозное вооружение и системы ПВО, корабль может быть вполне уязвим для современных ракетных систем, в частности для ракет "Нептун".

Противолодочные корабли проекта 1155

В состав Тихоокеанского флота входят противолодочные корабли "Маршал Шапошников", "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", которые приняты в состав ВМФ в 1986-1992 годах. Из них только "Маршал Шапошников" после модернизации был оснащен крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными "Оникс". Также на него установили комплекс "Уран" для запуска противокорабельных ракет Х-35 с дальностью поражения до 260 км. Еще модернизация коснулась радиолокационных систем (РЛС) и систем управления артиллерийским огнем.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"

Два остальных корабля модернизации не подвергались и имеют устаревшее вооружение — четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", 100-мм артиллерийские установки АК-100 и шестиствольные 30-мм пулеметы АК-630М.

Корветы 20380

Пожалуй самыми современными кораблями Тихоокеанского флота являются корветы проекта 20380, которые были поставлены в строй в 2017-2020 годах. На корветах установлены модули универсальных корабельных стрельбовых комплексов 3С14 на проекте 20385 для ракет "Оникс" и "Калибр", а также имеют 100-мм артиллерийские установки А-190 "Универсал".

Корвет проекта 20380

Обозреватели отмечают, что флагман и новые корветы проектов 20380 и 20385 способны теоретически отражать воздушные атаки на расстоянии до 150 км, остальная часть кораблей полагается на средства ПВО малого радиуса действия. Таким образом потеряв 5 кораблей Тихоокеанский флот может легко превратиться в водную мишень для современной авиации потенциального противника.