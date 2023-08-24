"Будет тратить больше": в ОП назвали последствия мирных переговоров с РФ для Европы

По словам советника главы ОП, если сейчас пойти на уступки Кремля, тогда следующий этап войны может оказаться более жестким и затронуть новые страны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь выступил против идеи мирных переговоров с Российской Федерацией. Считает, что это невыгодно даже Западу. Об этом он рассказал в интервью DW 24 августа.

По его словам, Россия является примером классического оккупанта, цель которого уничтожить все гражданское население и захватить территорию. Если сейчас поощрить противника переговорами, тогда это будет одобрением следующего этапа войны.

"Если остановить войну тем, что ты сядешь за стол переговоров, как это было в 2014 году, оставив за Россией часть оккупированных территорий, это значит, что ты хочешь перенести войну на следующие годы, на следующие поколения, и при этой война будет гораздо более масштабней", — говорится в сообщении.

В текущей войне, отметил Подоляк, не может быть компромиссов, ведь Москва не настроена соблюдать мирные инициативы. Более того, даже если сейчас начать переговоры о прекращении войны, обстрелы городов Украины продолжатся и Россия может начать атаковать другие страны.

"Для Европы и демократического мира сегодня финансировать оборону Украины гораздо дешевле, чем завтра иметь дело с обозленной Российской Федерацией, не прошедшей через политическую трансформацию. Если сегодня война будет закончена несправедливо, как это было сделано в 2014 году, завтра Европа будет тратить гораздо больше на собственную безопасность, чем сегодня стоит вся военная поддержка Украины", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 18 августа сообщалось, что Путина можно склонить к переговорам после выхода ВСУ к Мелитополю в Запорожской области. Журналисты издания The Hill отметили, что только успехи Сил обороны могут подготовить Кремль к тому, что нужно реально договариваться.