США призвали Украину провести общевойсковую операцию на юге: Залужный выступил против, — СМИ

По информации журналистов, американские военные предложили украинским коллегам сосредоточиться на одном участке фронта, а не раскидывать их по разным направлениям. С этим не согласен глава Генштаба.

Соединенные Штаты Америки призывают Украину провести на южном направлении общевойсковую операцию, но командование не готово менять тактику. Об этом пишет The Wall Street Journal 24 августа.

Журналисты отмечают, что между украинскими и американскими военными якобы начались споры. Причиной могло стать "медленное" контрнаступление и смена тактики со стороны ВСУ.

Американская сторона убеждает Украину вернуться к общевойсковой операции, суть которой в совместных действиях разного рода войск на фронте. Именно такая тактика использовалась на Западе для обучения украинских военных.

Представители США убеждены, что подготовленные ими ранее бригады слишком "размазаны" по всему фронту. Якобы чересчур много военных отправили на восточное направление и не предпринимаются совместные усилия, объединяющие разминирование, работу артиллерии и механизированных частей.

Кроме того, ряд американских военных, которые работают с официальным Киевом, в комментарии журналистам заявили, что ВСУ якобы получили достаточное количество техники и оружия, чтобы прорвать оборону и выйти к Азовскому морю. В 2024 году поставок таких объемов может уже не быть, поэтому украинской стороне необходимо совершить рывок до зимы, говорится в материале.

Украинские командиры начали возражать, о чем рассказал анонимный чиновник США. Он делится, что во время одной из встреч Валерием Залужным тот заявил, что Вашингтон не совсем понимает природы конфликта.

"Это не борьба с незаконными вооруженными формированиями, это Курск", — заявил глава Генштаба имею в виду Курскую битву во время Второй мировой войны.

Также было сказано, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы прорвать российскую оборону.

Украина настаивает на текущей тактике, ведь она помогает освобождать небольшие куски захваченных противником территорий и сохранять при этом человеческие жизни.

Генерал ВВС в отставке Филипп Бридлав также отметил, что американская тактика предусматривает превосходство в воздухе, но у Украины нет такой возможности.

"У Украины превосходства нет. Также мы не дали ей дальнобойную артиллерию. Так что когда начинаются все эти разговоры о том, что они не могут провести общевойсковую операцию, нам стоит просмотреть в зеркало", — говорит он.

Напомним, 24 августа сообщалось, что глава ОП Андрей Ермак назвал факторы, мешающие быстрому контрнаступлению ВСУ. По его словам, Силы обороны ежедневно делают шаги вперед, даже если они маленькие. Прогресс есть, но невозможно предусмотреть на все 100% как будет развиваться ситуация дальше.