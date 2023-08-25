"Перейди дорогу Путину и умри": элита России извлекла урок из смерти Пригожина, — WP

По словам журналистов, смерть Пригожина только укрепила власть Путина в России. По крайней мере, на короткий срок. Глава Кремля восстановил репутацию безжалостного человека.

Авиакатастрофа с самолетом Евгения Пригожина и гибель основателя ЧВК "Вагнер" сильно напугала российскую бизнес-элиту. Об этом пишет издание Washington Post.

По словам неназванного российского бизнесмена, все олигархи и крупные предприниматели поняли, что перейти дорогу президенту РФ Владимиру Путину – это смерть.

"Любой, кто проявит нелояльность, будет рассматриваться государством как враг, которого необходимо ликвидировать", — сказал он.

Издание пишет, что смерть Пригожина только укрепила власть Путина в России. По крайней мере, на короткий срок. Глава Кремля восстановил репутацию безжалостного человека. Ранее он эту репутацию потерял, когда пошел на уступки "вагнеровцам" после их мятежа в июне.

Сейчас, как сообщается, российские элиты уже не хотят выступать против Путина и критиковать его намерение продолжать войну против Украины.

"Я не думаю, что кто-то захочет после этого выступать против войны", — сказал другой российский миллиардер, имя которого не называется.

По его словам, риски, которые возникают из-за нелояльности Путину, теперь гигантские.

Западные аналитики также согласны с тем, что российские элиты очень напуганы.

"Раньше это было так: "Может быть, нам не хватает людей, чтобы это сработало". Теперь это звучит так: "Если я переступлю ногой за эту линию, меня взорвет", — сказал бывший аналитик ЦРУ по России Эрик Чарамелла.

Напомним, что 24 августа в Пентагоне высказались о крушении самолета Пригожина. В американском оборонном ведомстве заявили, что у них нет информации, которая бы подтвердила удар по самолету Евгения Пригожина ракетой класса "земля-воздух".

Кроме того, в Еврокомиссии сомневаются, что в РФ говорят правду о смерти Пригожина. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что "вагнеровцы" нарушали права человека и международное гуманитарное право везде, где они присутствовали.