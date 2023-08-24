Гибель Пригожина: в Еврокомиссии сомневаются, что в РФ говорят правду

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что "вагнеровцы" нарушали права человека и международное гуманитарное право везде, где они присутствовали.

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В Европейской комиссии не уверены в достоверности информации о гибели Евгения Пригожина в результате крушения самолета в Тверской области Российской Федерации. Об этом сказал официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано изданию Deutsche Welle 24 августа.

По словам спикера, данные, которые поступают из РФ в наши дни не внушают доверия. Он отметил, что в ЕС видели новости об авиакатастрофе, в которой якобы погиб основатель ЧВК "Вагнер" и остальные 9 человек, пребывавшие на борту.

"Как и многое другое в России, это очень трудно проверить", — сказал представитель Еврокомиссии.

Петер Стано также упомянул о деятельности ЧВК "Вагнер", из-за которой Евгений Пригожин и "вагнеровцы" попали под санкции Евросоюза. Он отметил, что наемники присутствовали в Украине, Сирии, Ливии, и ряде стран Африки, получая при этом финансирование от Кремля.

"Везде, где они присутствовали или присутствуют, они оставили след нарушений прав человека, международного гуманитарного права, там налицо неподотчетность, неясные роли, под которыми они действуют", — констатировал Стано.

Крушение самолета Пригожина

Напомним, 23 августа в Тверской области Российской Федерации упал самолет, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту пребывало 10 человек. В результате крушения никто из них не выжил.

Американские официальные лица рассматривают несколько версий крушения самолета, на борту которого, как сообщалось, находился Евгений Пригожин, лидер частной военной компании "Вагнер". Одна из версий предполагает, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной с территории России.

Высокопоставленный представитель западной разведки в комментарии СМИ сказал, что в катастрофе мог погибнуть Евгений Пригожин. По словам анонимного чиновника, некоторые данные указывают, что он действительно был на борту.

При этом близкие к Кремлю источники в комментарии российским журналистам допустили, что Евгений Пригожин мог остаться в живых. По их словам, у основателя ЧВК "Вагнер" есть информаторы в различных структурах.