Загибель Пригожина: у Єврокомісії сумніваються, що в РФ говорять правду

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано зазначив, що "вагнерівці" порушували права людини та міжнародне гуманітарне право скрізь, де були присутні.

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У Європейській комісії не впевнені в правдивості інформації про загибель Євгена Пригожина внаслідок аварії літака у Тверській області Російської Федерації. Про це сказав офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано виданню Deutsche Welle 24 серпня.

За словами спікера, дані, які надходять із РФ, у наші дні не вселяють довіри. Він зазначив, що в ЄС бачили новини про авіакатастрофу, в якій нібито загинув засновник ПВК "Вагнер" і решта 9 осіб, які перебували на борту.

"Як і багато іншого в Росії, це дуже важко перевірити", — сказав представник Єврокомісії.

Петер Стано також згадав про діяльність ПВК "Вагнер", через яку Євген Пригожин і "вагнерівці" потрапили під санкції Євросоюзу. Він зазначив, що найманці були присутні в Україні, Сирії, Лівії та низці країн Африки, отримуючи фінансування від Кремля.

"Скрізь, де вони були присутні, вони залишили слід порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права, там у наявності непідзвітність, неясні ролі, під якими вони діють", — констатував Стано.

Катастрофа літака Пригожина

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області Російської Федерації впав літак, що належав засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб. Унаслідок аварії ніхто з них не вижив.

Американські офіційні особи розглядають кілька версій катастрофи літака, на борту якого, як повідомлялося, перебував Євген Пригожин, лідер приватної військової компанії "Вагнер". Одна з версій передбачає, що літак був збитий ракетою класу "земля-повітря", випущеною з території Росії.

Високопоставлений представник західної розвідки в коментарі ЗМІ сказав, що в катастрофі міг загинути Євген Пригожин. За словами анонімного чиновника, деякі дані вказують, що він дійсно був на борту.

Водночас близькі до Кремля джерела в коментарі російським журналістам припустили, що Євген Пригожин міг залишитися живим. За їхніми словами, у засновника ПВК "Вагнер" є інформатори в різних структурах.