"Він трикстер": у Кремлі не виключають, що Пригожин залишився живий, — росЗМІ

Особи, близькі до адміністрації президента РФ, зізналися, що їх здивувала поведінка Євгена Пригожина після проваленого заколоту. На їхню думку, засновник ПВК "Вагнер" так і не зробив висновків.

Related video

Близькі до Кремля особи допускають, що Євген Пригожин міг залишитися живим. Про це пише російське видання "Медуза" 24 серпня з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Російської Федерації.

Одне з джерел повідомило журналістам, що Володимир Путін "зробив висновки" з проваленого повстання ПВК "Вагнер". За його словами, російський президент перестав сприймати Євгена Пригожина як "надійну і керовану" людину.

Ще два джерела зізналися, що були здивовані тим фактом, що після заколоту Євген Пригожин "не зробив висновків" і продовжив вести бізнес у Росії. Зокрема йдеться про постачання харчування в держустанови за держконтрактами.

"Навіщо йому контракти на шкільне харчування тут, ще й із такими ризиками? Він же не дурень, усе розумів начебто", — сказала людина, близька до Кремля.

При цьому співрозмовники видання припускають, що Євген Пригожин насправді живий.

"Він трикстер, троль. У нього є інформанти в різних структурах, тому треба чекати", — зазначив один з інсайдерів.

Особи, близькі до адміністрації президента РФ, також вважають, що якщо інформація про смерть Євгена Пригожина підтвердиться, то це не матиме істотного впливу на ситуацію всередині країни. Однак одне з джерел додало, що в "армії та різних загонах на фронті" реакція на його загибель може відрізнятися.

Падіння літака Пригожина: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня в Бологівському районі Тверської області РФ впав літак Embraer Legacy 600, що належав Євгену Пригожину. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули.

Росавіація опублікувала список пасажирів і членів екіпажу, серед яких значаться Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Низку пасажирів також внесено до бази проєкту "Миротворець", який займається збором даних про людей, які скоювали злочини проти України.

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня заявив, що Україна не має стосунку до того, що сталося з главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у Росії.

Зі свого боку російський пропагандист Володимир Соловйов закликав бійців ПВК "Вагнер" помститися за смерть свого лідера Євгена Пригожина.