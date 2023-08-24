Смерть Пригожина: пропагандист Соловйов закликав "вагнерівців" помститися (відео)

Російський пропагандист не виключив, що "вагнерівці" можуть вдатися до повторного походу на Москву.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав бійців ПВК "Вагнер" помститися за смерть свого лідера Євгена Пригожина. Про це він розповів у своєму телешоу, фрагмент якого опублікували в Telegram-каналах.

Він натякнув на необхідності повторного походу на Москву. За його словами, падіння авіасудна з Пригожиним може бути не випадковістю.

"Хочу, щоб помстилися", — заявив він.

Падіння літака у Тверській області та ймовірна загибель Пригожина

Російські ЗМІ 24 серпня повідомили, що вибуховий пристрій на літаку Embraer Legacy 600, було закладено у відсік шасі. Імовірно, внаслідок вибуху в небі в літака відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор. Через це авіасудно почало різко набирати висоту, а потім пішло в штопор.

Також частини літака Пригожина розкидало в різні боки. Зі слів російських журналістів, усі 10 тіл загиблих ще на місці катастрофи авіасудна. Вони зазнали сильних "механічних пошкоджень" унаслідок вибуху. Літак могли збити російські війська за допомогою зенітних систем. За словами журналістів, директор ЦРУ Вільям Бернс минулого місяця говорив, що Пригожину, найімовірніше, не вдасться уникнути відплати з боку президента РФ Володимира Путіна.

Авісудно впало 23 серпня в Бологівському районі Тверської області. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули. Наразі російські силовики на місці падіння проводять слідчі заходити. За їхніх словами, упізнати загиблих неможливо.

Нагадаємо, у Росії сформувались 4 версії про те, чому він впав. Фокус 24 серпня зібрав різні версії, за якими падіння авіасудна могли спричинити російська ППО, Україна або навіть ящик з дорогим вином.