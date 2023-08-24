Загибель Пригожина: вибуховий пристрій на літаку було закладено у відсік шасі, — росЗМІ (фото)

Імовірно, внаслідок вибуху в небі в літака відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор. Через це авіасудно почало різко набирати висоту, а потім пішло в штопор.

Related video

За однією з версій слідства катастрофи літака Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795, на якому летів керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, вибуховий пристрій було закладено у відсік шасі, повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

"За попередніми даними, саме в районі шасі й стався вибух у небі — у результаті відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор, через це бізнес-джет став різко набирати висоту, а потім пішов у штопор", — ідеться в повідомленні.

Автори публікації пишуть, що від вибуху сталася розгерметизація літака, через що всі, хто перебував на борту миттєво втратили свідомість. Через це пілоти і не змогли повідомити про те, що трапилася НС. Але в будь-якому разі в літака не було шансів — без крила і стабілізатора врятувати судно було неможливо.

На користь версії про вибух літака в небі говорить і той факт, що хвостова частина машини впала за п'ять кілометрів від фюзеляжу.

Хвіст літака Embraer Legacy 600 знайшли за п'ять кілометрів від місця падіння

Місце падіння літака Embraer Legacy 600

"Зараз версія з вибуховим пристроєм у шасі перевіряється. У Шереметьєво запроваджено особливе розпорядження — всі співробітники служби безпеки виведені на роботу, викликані з вихідних і відпусток". — сказано в публікації.

Раніше повідомлялося про чотири версії катастрофи літака, на якому перебував керівник ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожин. За попередніми даними, падіння авіасудна могли спричинити російська ППО, втручання України або навіть ящик із дорогим вином.

Фокус зібрав інформацію про обставини загибелі керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Згідно з даними порталу Flightradar24, який відстежував політ RA-02795, вертикальна швидкість літака почала різко змінюватися з 8,5 км до 2,5 км, потім близько 30 секунд тримав висоту, після чого почалося падіння.