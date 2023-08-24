Гибель Пригожина: взрывное устройство на самолете было заложено в отсек шасси, — росСМИ (фото)

Предположительно, в результате взрыва в небе у самолета оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Из-за этого авиасудно начало резко набирать высоту, а затем ушло в штопор.

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По одной из версий следствия крушения самолета Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на котором летел руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, взрывное устройство было заложено в отсек шасси, сообщает российский Telegram-канал SHOT.

"По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор", — говорится в сообщении.

Авторы публикации пишут, что от взрыва произошла разгерметизация самолета, из-за чего все, кто находился на борту мгновенно потеряли сознание. Из-за этого пилоты и не смогли сообщить о случившемся ЧП. Но в любом случае у самолета не было шансов — без крыла и стабилизатора спасти судно было невозможно.

В пользу версии о взрыве самолета в небе говорит и тот факт, что хвостовая часть машины упала в пяти километрах от фюзеляжа.

Хвост самолета Embraer Legacy 600 нашли в пяти километрах от места падения

Место падения самолета

"Сейчас версия с взрывным устройством в шасси проверяется. В Шереметьево введено особое распоряжение — все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны с выходных и отпусков". — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о четырех версиях крушения самолета, на котором находился руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По предварительным данным, падение авиасудна могли вызвать российская ПВО, вмешательство Украины или даже ящик с дорогим вином.

Фокус собрал информации об обстоятельствах гибели руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Согласно данным портала Flightradar24, который отслеживал полет RA-02795, вертикальная скорость самолета начала резко меняться с 8,5 км до 2,5 км, затем около 30 секунд держал высоту после чего началось падение.