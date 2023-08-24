"Он трикстер": в Кремле не исключают, что Пригожин остался жив, — росСМИ

Лица, близкие к администрации президента РФ, признались, что их удивило поведение Евгения Пригожина после провалившегося мятежа. По их мнению, основатель ЧВК "Вагнер" так и не сделал выводов.

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Близкие к Кремлю лица допускают что Евгений Пригожин мог остаться жив. Об этом пишет российское издание "Медуза" 24 августа со ссылкой на источники, близкие к администрации президента Российской Федерации.

Один из источников сказал журналистам, что Владимир Путин "сделал выводы" из провалившегося восстания ЧВК "Вагнер". По его словам, российский президент перестал воспринимать Евгения Пригожина как "надежного и управляемого" человека.

Еще два источника признались, что были удивлены тем фактом, что после мятежа Евгений Пригожин "не сделал выводов" и продолжил вести бизнес в России. В частности речь идет о поставках питания в госучреждения по госконтрактам.

"Зачем ему контракты на школьное питание здесь, еще и с такими рисками? Он же не дурак, все понимал вроде бы", — сказал человек, близкий к Кремлю.

При этом собеседники издания допускают, что Евгений Пригожин на самом деле жив.

"Он трикстер, тролль. У него есть информанты в различных структурах, поэтому надо ждать", — отметил один из инсайдеров.

Лица, близкие к администрации президента РФ, также считают, что если информация о смерти Евгения Пригожина подтвердится, то это не окажет существенного влияния на ситуацию внутри страны. Однако один из источников добавил, что в "армии и различных отрядах на фронте" реакция на его гибель может отличаться.

Падение самолета Пригожина: что известно

Напомним, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, среди которых числятся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Ряд пассажиров также внесены в базу проекта "Миротворец", который занимается сбором данных о людях, совершавших преступления против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа заявил, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в России.

В свою очередь российский пропагандист Владимир Соловьев призвал бойцов ЧВК "Вагнер" отомстить за смерть своего лидера Евгения Пригожина.