Смерть Пригожина: літак могли збити ракетою класу "земля-повітря", — Reuters

За даними видання, чиновники в США розглядають кілька версій катастрофи літака Євгена Пригожина.

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Американські офіційні особи розглядають кілька версій катастрофи літака, на борту якого, як повідомлялося, перебував Євген Пригожин, лідер приватної військової компанії "Вагнер". Про це 24 серпня пише британське інформаційне агентство Reuters із посиланням на двох неназваних чиновників США.

Одна з версій припускає, що літак був збитий ракетою класу "земля-повітря", випущеною з території Росії. Ця інформація, однак, є попередньою та перебуває на стадії вивчення, зазначає джерело видання.

Як зазначають журналісти, інформація з різних джерел також вказує на інші можливі причини катастрофи, як-от бомба на борту літака або диверсія. Американські чиновники визнають, що їхні висновки можуть змінитися з розвитком ситуації.

Літак Embraer, який розбився, раніше не зазнавав серйозних аварійних ситуацій за більш ніж 20 років експлуатації, резюмує Reuters.

Смерть Євгена Пригожина та безліч версій

23 серпня стало відомо, що у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Євгена Пригожина, а сам він значився в списку пасажирів.

Того ж дня росЗМІ стали поширювати різні версії загибелі Пригожина, а за однією з них, його взагалі не було на борту. За іншою версією, вибуховий пристрій було закладено у відсік шасі. Також повідомлялося ще про чотири версії катастрофи літака, на якому перебував керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. За попередніми даними, падіння авіасудна могли спричинити російська ППО, втручання України або навіть ящик із дорогим вином.

Пізніше в Telegram-каналах "вагнерівців" підтвердили інформацію про загибель глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та засновника організації Дмитра Уткіна.

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