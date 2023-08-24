Смерть Пригожина: самолет могли сбить ракетой класса "земля-воздух", — Reuters

По данным издания, чиновники в США рассматривают несколько версий крушения самолета Евгения Пригожина.

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Американские официальные лица рассматривают несколько версий крушения самолета, на борту которого, как сообщалось, находился Евгений Пригожин, лидер частной военной компании "Вагнер". Об этом 24 августа пишет британское информационное агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США.

Одна из версий предполагает, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной с территории России. Эта информация, однако, является предварительной и находится на стадии изучения, отмечает источник издания.

Как отмечают журналисты, информация из разных источников также указывает на другие возможные причины катастрофы, такие как бомба на борту самолета или диверсия. Американские чиновники признают, что их выводы могут измениться с развитием ситуации.

Самолет Embraer, который разбился, ранее не испытывал серьезных аварийных ситуаций за более чем 20 лет эксплуатации, резюмирует Reuters.

Смерть Евгения Пригожина и множество версий

23 августа стало известно, что в Тверской области россии разбился бизнес-джет Евгения Пригожина, а сам он числился в списке пассажиров.

В тот же день росСМИ стали распространят различные версии гибели Пригожина, а по одной из них его вообще не было на борту. По другой версии, взрывное устройство было заложено в отсек шасси. Также сообщалось еще о четырех версиях крушения самолета, на котором находился руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По предварительным данным, падение авиасудна могли вызвать российская ПВО, вмешательство Украины или даже ящик с дорогим вином.

Позже в Telegram-каналах "вагнеровцев" нашла подтверждение информация о гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и основателе организации Дмитрие Уткине.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в России.