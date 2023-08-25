Деятельности ЧВК "Вагнер" пришел конец, так как Пригожина невозможно заменить, — WP

Журналисты отметили, что без Пригожина и его помощников Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова тысячи "вагнеровцев" сейчас застряли в разных странах. Их судьба буквально находится в руках Путина и военных чиновников Минобороны России.

Смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его старших командиров ставит под вопрос деятельность наемников в странах Африки, в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Washington Post.

По словам журналистов, Пригожин смог выстроить обширную империю за пределами России, которая продвигала интересы Кремля. Теперь ее под свой контроль пытается взять сам президент РФ Владимир Путин.

Издание отметило, что ЧВК "Вагнер" направляла своих наемников для поддержки авторитарных режимов или борьбы с повстанческими группировками в Центральноафриканской Республике, Мали, Сирии, Ливии и Судане.

И вот, как сообщается, без Пригожина и его помощников Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова тысячи "вагнеровцев" сейчас застряли в разных странах. Их судьба буквально находится в руках Путина и военных чиновников Минобороны России, которые будут решать, сохранить ли часть группировки или полностью ее расформировать.

Как рассказал профессор английского Университета Эксетера Дэвид Льюис, ЧВК "Вагнер" пришел конец как организации. По его словам, Пригожин был высококвалифицированным менеджером, а потому заменить его практически невозможно.

Также сообщалось, что элита России извлекла урок из смерти Пригожина. По словам журналистов, смерть Пригожина только укрепила власть Путина в России. По крайней мере, на короткий срок. Глава Кремля восстановил репутацию безжалостного человека.

Напомним, что 24 августа в Пентагоне высказались о крушении самолета Пригожина. В американском оборонном ведомстве заявили, что у них нет информации, которая бы подтвердила удар по самолету Евгения Пригожина ракетой класса "земля-воздух".