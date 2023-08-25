"Большая потеря": Кадыров отреагировал на гибель Пригожина и соврал о "хороших" отношениях

Глава Чеченской Республики считает, что в последнее время "повар Путина" не хотел видеть полную картину происходящего в стране, хотя они якобы давно дружили.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожна "большой потерей для государства". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с Пригожиным дружил долго и вместе решали "сложные вопросы" и даже вручил Кадырову медаль "Вагнера" "За особые заслуги".

"Евгений Викторович был очень активным для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он или не видел, или не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции для дел первоочередной государственной важности. Остальное можно было решить потом. Но такой уж он, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", — написал Кадыров.

Он добавил, что Пригожин сделал большой вклад в войну против Украины и "эту заслугу у него не отобрать", а его гибель — большая потеря для государства.

Напомним, что во время мятежа Пригожина Кадыров не поддержал его действия и назвал их "ножом в спину" и призвал жестко пода вить "ради сохранения России". По словам главы Чечни, действия главаря российских наемников Евгения Пригожина — "гнусная измена", которая не лучшим образом скажется на российских солдатах в Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования погибшим в результате падения самолета в Тверской области и назвал Пригожина "человеком сложной судьбы" с серьезными ошибками в жизни.

23 августа в Бологовском районе Тверской области России разбился самолет, который принадлежал Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек. В СМИ со ссылкой на очевидцев отмечали, что борт сбила российская ПВО.