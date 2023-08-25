Украинские военные разбирают кассетные боеприпасы для создания снарядов для дрона (видео)

Бойцы получают суббоеприпасы M42 и M46, которые имеют большее поражение, если их сравнивать с другими снарядами для БПЛА.

Американские кассетные боеприпасы служат "идеальными донорами" для создания самодельных снарядов для дронов. Об этом сообщает The War Zone.

Некоторые из кассетных боеприпасов, которые получат ВСУ из Соединенных Штатов, разбирают, чтобы повысить эффективность малых снарядов для БПЛА. По сути бойцы создают самодельные кассетные боеприпасы для сброса с дронов. Отмечается, что изделие получается чрезвычайно эффективным, как и сами кассетные 155-мм боеприпасы.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором бойцы ВСУ разрезают артиллерийский снаряд М483А1 буквально болгаркой. Боеприпас имеет суббоеприпасы двойного назначения DPICM. Вероятно, на видео бойцы 92-й механизированной бригады ВСУ.

Военные отпилили переднюю часть 155-мм снаряда, а затем извлекли отдельные суббоеприпасы М42 и М46. Каждый такой артснаряд имеет 88 суббоеприпасов. М46 имеют немного более тяжелую конструкцию из-за повышенной смертоносности. Далее военные склеивают взрыватель на суббоеприпасы с помощью ткани. Подрывник срабатывает от импульса, чтобы запустить взрывное действие основного заряда.

Авторы отмечают, что единственная проблема в таких процессах — это безопасность, потому что опасно распиливать артиллерийский боеприпас болгаркой. Также подрывники на боеприпасах очень привередливы и тоже опасно с ними работать. Поэтому ни в коем случае нельзя воспроизводить изображенное в видео.

Напомним, 18 августа СМИ писали, что украинским HIMARS нужны кассетные снаряды, которые способны поражать цели на расстоянии до 45 км.

17 августа CNN утверждал, что ВСУ в Урожайном могли применить кассетные боеприпасы собственного производства.