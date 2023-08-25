Преемник Пригожина: гибель руководства ЧВК "Вагнер" разрушит группировку, — разведка

Руководитель группировки Евгений Пригожин, отмечают в британском Минобороны, обладал исключительной дерзостью и жестокостью, которые вряд ли будут присущи его потенциальному преемнику.

Гибель руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина почти наверняка окажет глубокое разрушительное воздействие на группировку. Ситуация усугубилась сведениями о том, что вместе с Пригожиным погибли также основатель и полевой командир группы Дмитрий Уткин и начальник отдела материально-технического обеспечения Валерий Чекалов. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что по данным российских властей, 23 августа спустя два месяца после мятежа "вагнеровцев" под Тверью разбился самолет, в котором находился владелец компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Погибли 10 человек.

И хотя нет точных доказательств того, что Пригожин находился на борту самолета, поскольку известно, что он соблюдал исключительные меры безопасности, весьма вероятно, что он действительно погиб.

Его смерть повлечет серьезные последствия для группировки, отмечает разведка, так как он обладал исключительными личными качествами.

"Его личные качества — гиперактивность, исключительная дерзость, стремление к результату и крайняя жестокость — пронизывали компанию "Вагнер" и вряд ли его преемник будет обладать чем-то подобным", — подчеркнули в британском Минобороны.

Напомним, по предварительной оценке Пентагона, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета в Тверской области РФ. Вместе с тем американский генерал Патрик Райдер заявил, что не будет оглашать подробности сбора информации о происшествии.

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин прокомментировал гибель Пригожина. По его словам, вероятность причастности Владимира Путина к крушению самолета мизерная — это могла быть "зачистка ключевых свидетелей".