РФ снимает с хранения танк ИС-8: дойдут ли они до фронта (видео)

Журналист Денис Казанский опубликовал видео с танком Т-10, который как заявляется, отправится на фронт.

В сети опубликовали видео с российским танком ИС-8 (также известный под названием Т-10), который своим ходом съехал с трала. Об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский в твиттере.

На кадрах ИС-8 (Иосиф Сталин) съезжает с лафета. Как утверждает журналист, российская армия снимает с консервации и отправляет на фронт советские машины ИС-8. Они разрабатывались еще в конце 1940-х годов. Серийно машина изготавливалась с 1954 до 1966 года.

Если информация о переброске тяжелого танка на фронт подтвердится, то это будет одним из самых старых танков в российской армии. Старее только Т-54/55, который в строю был с 1948 года. ИС-8 разрабатывал опытный завод №100. Во время политики десталинизации Хрущева танк переименовали в Т-10, потому что это 10-й серийный тяжелый танк на вооружении СССР.

Т-10 пришел на замену в советской армии ИС-2, ИС-3 и ИС-4. Танк оснащен 122-мм пушкой с длиной пушки в 48 калибров. Пока неизвестно, достаточно ли в РФ столь старых боеприпасов калибра 122-мм, потому что современные снаряды не подойдут к пушке.

Напомним, 5 июля СМИ писали, что РФ отправила в Украину крупную партию танков Т-55, которые превращают в танки-камикадзе нашпигованные тротилом.

29 июня Forbes сообщал, что украинские волонтеры переделывают трофейные Т-62 в БМПТ.