Принуждение к воссоединению: как будет работать логистика, если Китай нападет на Тайвань

В случае решения Пекина идти на Тайбэй, нужно будет быстро решать логистические вопросы. Если операция затянется, то Китаю будет сложно поддерживать свои войска всем необходимым. Тайвань не будет иметь иного выбора, как вести ожесточенное сопротивление.

Если Китай нападет на Тайвань, способность перебросить необходимое количество войск и снабжения в условиях противостояния будет иметь решающее значение для достижения успеха. Это делает логистическое пресечение важным, но малоизученным вопросом. Хорошая новость для западных военных планировщиков заключается в том, что независимо от того, начнет ли Народно-освободительная армия совместную кампанию огневой мощи, совместную кампанию блокады или совместную кампанию высадки на остров, ее логистические возможности, скорее всего, будут представлять собой ахиллесову пяту. По крайней мере, к такому выводу мы пришли, изучив китайскую и западную военную доктрину, исследовав аналогичные исторические кампании и проведя моделирование цепочки поставок.

Фокус перевел совместную работу Джейкоба Мэйвальда, Бенджамина Хейзена, Эдварда Сало и Майкла Хьюгос о логистических сложностях в случае нападения Китая на Тайвань.

Совместная ударная кампания с применением огневой мощи

Если Пекин начнет совместную ударную кампанию, то ее целью будет давление и принуждение к воссоединению. В ходе ударной кампании будут использоваться обычные баллистические и крылатые ракеты наземного и воздушного базирования, мощность которых варьируется от ограниченных ударов по символическим целям до всеобъемлющего подхода, направленного на парализацию политической, военной и экономической систем Тайваня. Ограниченная кампания может заключаться в применении баллистических ракет Народно-освободительной армии по нескольким важным целям. Более широкая кампания предполагает использование баллистических и крылатых ракет, артиллерии и других наземных средств поражения. Целями могут стать авиабазы, центры управления, энергетическая инфраструктура, средства ПВО и дальнобойная артиллерия.

Целями могут стать авиабазы, центры управления, энергетическая инфраструктура, средства ПВО и дальнобойная артиллерия

В китайских доктринах подчеркивается важность выбора целей и правильного применения оружия для ослабления воли противника. Китайские стратеги наверняка знают о таких западных прецедентах, как операции Rolling Thunder и Linebacker во Вьетнаме, а также об успехах НАТО на Балканах. Для того чтобы совместная ударная кампания Народно-освободительной армии имела успех, должно произойти одно из двух: либо Тайбэй быстро капитулирует, либо удары будут использованы в эскалационных целях, включая смягчение сопротивления для подготовки к вторжению через пролив. В обоих случаях, если не удастся добиться быстрого и решительного успеха, международные союзники Тайваня могут выиграть время для организации военного ответа и вынудить китайцев вести борьбу на нескольких фронтах.

Поскольку боевой потенциал в рамках этой кампании развертывается в основном в пределах материкового Китая, возможности для перехвата логистики ограничены и вряд ли окажут существенное влияние. Учитывая развитую внутреннюю транспортную сеть Китая, наилучший подход Тайваня к использованию слабых мест в логистике Народно-освободительной армии – это просто выдержать первоначальный штурм и растянуть сроки кампании. Тайваньские крылатые и баллистические ракеты могут быть направлены на объекты материально-технического обеспечения вблизи береговой линии, а также на скопления войск и материальных средств для снижения наступательных возможностей Народно-освободительной армии. Однако это будет иметь незначительный эффект в плане нарушения линий снабжения из внутренних районов Китая для поддержки заранее размещенных береговых сил.

Несмотря на то что перехват материально-технических средств в этом варианте может иметь ограниченный успех, китайская армия все равно сталкивается со значительным риском поддержания своих сил в ходе затяжной кампании. Рассмотрим огромную разницу в количестве часов тренировок и учений в мирное время между летчиками ВВС Народно-освободительной армии и их американскими коллегами. Китайские летчики-бомбардировщики летают примерно 80 часов в год, а остальная подготовка проводится на тренажерах. Однако в рамках совместной кампании по нанесению огневых ударов эти летчики должны летать примерно 60 часов каждые две недели. Интенсивность этой кампании приведет к резкому увеличению спроса на запчасти, топливо и боеприпасы для самолетов. Непредсказуемый характер отказов деталей и сложность прогнозирования поломок в боевых условиях приведут к тому, что значительная часть авиапарка выйдет из строя из-за отсутствия запчастей. Нехватка боеприпасов в случае затяжного характера кампании отражает ситуацию в других конфликтах высокой интенсивности, что позволяет предположить, что расходы будут опережать пополнение запасов.

Таким образом, совместная ударная кампания, состоящая из независимых ударов по ключевым целям, проста в планировании и сопряжена с минимальным риском при реализации. С другой стороны, такая стратегия почти наверняка окажется менее эффективной для политических целей Пекина, чем блокада или вторжение. Возможности Тайваня и союзников по перехвату логистики ограничены, однако длительный конфликт создает риск и для Китая, поскольку производство запчастей и боеприпасов, скорее всего, не будет успевать за спросом. Способность военных и гражданских институтов Тайваня просто выжить и продлить кампанию может обнажить эти уязвимые места.

Совместная блокадная кампания

Цель совместной блокадной кампании – подорвать волю и боевой потенциал Тайваня. Это позволит оказать максимально возможное давление, не дожидаясь высадки на остров, и предоставит множество вариантов эскалации или деэскалации конфликта. Китайское политическое руководство укрепит свои позиции на переговорах путем давления, а затем либо перейдет к полномасштабному вторжению на остров, если Тайбэй продолжит сопротивляться, либо прекратит блокаду, если его позиция станет несостоятельной. После наращивания военного потенциала блокада начнется с нанесения наступательных ударов по политическим, военным, командным и логистическим объектам с целью достижения превосходства в воздухе, на море и в информационной сфере. Второстепенными целями станут противолодочные силы, надводные боевые корабли, минные тральщики и подводные лодки. Наступательные операции завершаются установлением военно-морскими силами Китая господства на море в районе Тайваня и прилегающих к нему островов. Затем блокада переходит в фазу поддержания, предполагающую постоянную блокировку воздушных и морских коммуникаций Тайваня. В дополнение к морской блокаде китайская авиация наземного и авианосного базирования обеспечит прикрытие с воздуха, а китайская береговая охрана возглавит проведение операций по высадке, поиску и захвату на море.

При оценке логистических последствий китайской блокады Тайваня полезным примером для сравнения может служить блокада Кубы США в 1962 году. В ходе аналогичной кампании китайские ВМС установили бы кольцо блокады в 80 км от тайваньского берега протяженностью около 1600 км. Тайвань меньше Кубы, а китайские военные технологии гораздо более совершенны, чем используемые США в 1962 году. Однако для достижения цели полной блокады потребуется большой китайский флот, что создаст серьезные материально-технические трудности. Тем не менее, как и в случае с блокадой Кубы, способность Китая мобилизовать и задействовать свои огромные запасы органического сырья, а также доступ к логистическим ресурсам соседних дружественных стран (России и Северной Кореи), скорее всего, исключат возникновение серьезного краткосрочного дефицита поставок.

В дополнение к морской блокаде китайская авиация наземного и авианосного базирования обеспечит прикрытие с воздуха, а китайская береговая охрана возглавит проведение операций по высадке, поиску и захвату на море Фото: Википедия

В данном анализе предполагается, что Тайвань не сможет организовать активную оборону, а союзные ВМС останутся безучастными. Однако если Тайвань воспримет блокаду как угрозу существованию, то кампания примет кинетический характер, что приведет к значительным потерям. Хотя продовольствие, топливо, боеприпасы и запасные части, необходимые для поддержания блокады, по-прежнему будут поступать на восток с относительной легкостью, тайваньские удары по китайским морским портам приведут к нарушению работы портов высадки и ограничат возможности заправки и ремонта судов. Минирование Тайванем важнейших морских путей в сочетании с ударами по стратегическим запасам нефти внутри страны, складам боеприпасов и объектам технического обслуживания снизит способность китайских ВМС поддерживать свои силы в средне- и долгосрочной перспективе. Однако действия Тайваня должны быть тщательно просчитаны, поскольку его удары могут иметь незначительный эффект в краткосрочной перспективе и нести существенные эскалационные риски.

В целом совместная блокадная кампания окажет большое давление на военные и экономические институты Тайваня. Но по сравнению с длительной совместной кампанией огневой мощи она создает еще более значительный риск в случае, если Тайвань не станет быстро капитулировать. С точки зрения логистики Народно-освободительная армия будет вынуждена учитывать те же присущие ей риски, а именно: потенциальный дефицит боеприпасов, критически важных запасных частей и топлива.

Совместная десантная кампания

Совместная кампания по высадке на остров является самой рискованной, но при этом обеспечивает наибольшее давление. Начальные операции после нескольких месяцев мобилизации и подготовки к высадке будут направлены на быстрое достижение воздушного, морского и информационного превосходства путем нанесения ударов по воздушным и морским базам, узлам управления и связи, а также средствам противовоздушной обороны. Крупные морские порты и аэродромы должны быть захвачены на ранних этапах, чтобы облегчить последующее подкрепление и снабжение. Если бы Народно-освободительная армия успешно закрепилась на острове, она могла бы поставить США и их союзников перед труднопреодолимым свершившимся фактом. Захватив инициативу, Китай ограничит потенциальные возможности иностранного военного вмешательства.

Переброска войск через Тайваньский пролив (в основном морским путем) будет сопряжена с высокими потерям

Несмотря на некоторые существенные различия, для сравнения с проблемами материально-технического обеспечения Китая можно привести операцию Overlord, когда союзники столкнулись с разросшейся немецкой армией, сражавшейся далеко за пределами собственной территории и рассеянной вдоль французского побережья. В отличие от этого, Тайвань будет защищать гораздо более концентрированную территорию, и его оборона будет плотной, перекрывающей и надежной. Тайваньские войска не могут отступить – только сдаться, – поэтому они, скорее всего, будут оказывать ожесточенное сопротивление. Кроме того, союзники быстро обеспечили себе полное превосходство в воздухе и на море, что далеко не гарантировано в тайваньском конфликте.

Переброска войск через Тайваньский пролив (в основном морским путем) будет сопряжена с высокими потерями. Военные морские перевозки в значительной степени зависят от мобилизации гражданских ресурсов во время войны, и Китай активно поощряет производство гражданских судов, способных "перевоплощаться" для удовлетворения специфических военных потребностей. Это позволит планировщикам Народно-освободительной армии иметь необходимый морской потенциал для переброски армии вторжения. Однако не все корабли строятся по военным спецификациям, и их использование повлияет на гражданскую жизнь, что негативно скажется на экономике и торговле Китая.

Поскольку основная часть сил и средств материально-технического обеспечения будет доставляться на кораблях, китайские и тайваньские порты представляют собой потенциально узкие места. Вторжение через пролив потребует существенного наращивания сил и средств, а у тайваньской разведки будет достаточно времени для составления приоритетного списка целей. Если вторжение окажется неизбежным, то интенсивное минирование и преднамеренный саботаж работы аэропортов и морских портов Тайваня могут усугубить проблемы Пекина, а китайские корабли, ожидающие в море разгрузки своих грузов, будут особенно уязвимы для поджогов.

Даже если Народно-освободительной армии удастся создать и удержать плацдарм, последующая транспортировка войск и грузов будет затруднена. Использование железнодорожных сетей сопряжено с риском, поскольку они подвержены диверсиям и сложны в обслуживании и ремонте. Две основные тайваньские автодороги проходят параллельно побережью и идеально подходят для обслуживания прибрежных городов, но не для переброски войск через весь остров. Дороги по всему острову сведены в небольшое количество основных артерий, которые легко перехватываются. Если тайваньские войска продолжат организованное военное сопротивление, у них появится множество возможностей сорвать переброску войск Народно-освободительной армии, используя естественные узкие места, такие как мосты и горные перевалы.

Тайваньские войска не могут отступить – только сдаться, поэтому они, скорее всего, будут оказывать ожесточенное сопротивление

Совместная высадка десанта на острова является наиболее решительным подходом к достижению присоединения Тайваня, однако сложность такой операции в сочетании с политическими, экономическими и военными последствиями неудачи делают ее крайне рискованным гамбитом. С точки зрения логистики Народно-освободительная армия не ограничена транспортными возможностями при переброске войск и грузов через пролив. Кроме того, успех или неудача кампании будут очевидны через несколько недель, что снимает многие потенциальные проблемы с обеспечением жизнедеятельности. Тем не менее, именно в этой кампании существует наибольший риск перехвата материально-технических средств. Неисчислимое количество потенциальных "узких мест", от воздушных и морских портов высадки в материковом Китае до сложных береговых высадок на Тайване и перегруженных или непроходимых наземных линий связи на острове, могут поставить китайскую логистическую поддержку в тупик. Провал кампании стал бы национальным позором с плохими последствиями для существования правящей партии.

Выводы

Рассмотрение роли логистического пресечения в потенциальных военных операциях Китая имеет важные последствия для обороны Тайваня. В первых двух сценариях, рассмотренных здесь, Народно-освободительная армия будет испытывать трудности с поддержанием операций, если они перерастут в длительные кампании. При этом она столкнется с меньшими рисками, связанными с перехватом материально-технических средств, что в целом сделает эти варианты менее рискованными. Однако эти варианты кампании вряд ли приведут к быстрой капитуляции, желанной для китайского политического руководства, и могут существенно подорвать международный авторитет Китая. Напротив, последний вариант кампании с наименьшей вероятностью приведет к затяжной кампании (что позволит избежать проблем с поддержанием), но при этом несет в себе серьезные риски, связанные с пресечением логистики.

В первых двух вариантах Тайвань должен сосредоточиться на задержке китайских наступательных операций и выживании достаточно долго, чтобы успели проявиться проблемы, присущие китайской цепи снабжения, и чтобы союзники смогли организовать ответные действия для принуждения к политическому урегулированию. В случае совместной кампании по высадке на остров Тайваню следует применить активную оборону, быстро и решительно используя уязвимые места китайской логистики. Если это произойдет, а тайваньское сопротивление не будет сломлено, то китайское вторжение может столкнуться с острыми проблемами снабжения или даже провалом кампании в течение нескольких недель, если не дней.

Об авторах

Джейкоб Мэйвальд (Jacob Maywald Ph.D.) – доцент кафедры логистики и управления цепочками поставок Технологического института ВВС. Действующий офицер ВВС по логистике, занимался планированием и проведением операций по управлению цепочками поставок в ВВС и совместных структурах. Преподаватель программы ВВС США по углубленному изучению воздушной мобильности. Исследование для данной статьи частично проведено студентами.

Бен Хейзен (Ben Hazen Ph.D.) – отставной офицер ВВС США по техническому обслуживанию самолетов, в настоящее время является доцентом кафедры управления операциями и цепочками поставок в Университете Дейтона. Адъюнкт-профессор Технологического института ВВС, где преподает и исследует вопросы стратегической мобильности и управления воздушными перевозками.

Эдвард Сало (Edward Salo Ph.D.) – доцент истории Арканзасского государственного университета. Его работы публиковались в журналах 1945, Inkstick, National Interest, Eunomia Journal, Modern War Institute и U.S. Army Corps of Engineers, он выступал на многочисленных конференциях, в том числе на семинаре по безопасности кафедры социальных исследований Военной академии США (2023 г.)

Майкл Хьюгос – автор нескольких книг, в том числе Essentials of Supply Chain Management. Он является одним из основателей компании SCM Globe, которая разрабатывает и внедряет облачные приложения для моделирования и имитации цепочек поставок, предназначенные для использования в сфере образования, бизнеса и государственного управления.