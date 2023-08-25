"Дни Путина сильно сочтены": в Британии уверены, что смерть Пригожина усугубит положение РФ

По словам главы комитета по вопросам обороны Тобиаса Эллвуда, президенту РФ не доверяет даже приближенная элита. Они могут его вскоре заменить.

Президент Российской Федерации сейчас уже руководит через страх, а не лояльность. Он резко начал терять популярность среди элит, поэтому существует вероятность его "замены". Об этом заявил глава комитета во вопросам обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в интервью Sky News 25 августа.

По его словам, западные аналитики после вероятной смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина начали прогнозировать, что российский президент избавился от своей главной угрозы. В Британии же уверены, что его шаткое положение может лишь усугубиться после этого.

Тобиас Эллвуд добавил, что политика "устранения инакомыслящих", которую проводят в Кремле, свидетельствует о том, что "доверие к ближайшему окружению исчезло".

В связи со страхом Путина, российские олигархи и элита больше не видят в нем гаранта своего статуса.

"Возможно, Пригожин и мертв, но ущерб нанесен, потому что он показал, насколько плохо шло вторжение Путина в Украину. Путин глубоко унижен на многих фронтах", — сказал он.

ЧВК "Вагнер" во время боев в Украине являлось грозным подразделением, которое помогало в некоторых случаях ВС РФ. Теперь их там нет, что сказывается на положении противника.

"Когда российский лидер теряет популярность среди элит, российская история демонстрирует, что слабость быстро и безжалостно используется. И я подозреваю, что его заменят, возможно, не в краткосрочной перспективе, но, безусловно, мяч уже запущен. Я подозреваю, что дни Путина очень сильно сочтены", — продолжил Тобиас Эллвуд.

Напомним, 25 августа в британской разведке отметили, что гибель руководства ЧВК "Вагнер" может разрушить группировку. Евгений Пригожин обладал исключительной дерзостью и жестокостью, которые вряд ли будут присущи его потенциальному преемнику.