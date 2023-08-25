Фронт начал сыпаться: командование РФ выехало из оккупированного Токмака, — АТЕШ

По сообщению украинского подполья, россияне находятся на грани отступления в районе Роботино, а их резервы заканчиваются.

Российское командование сбежало из оккупированного Токмака в Запорожской области после прилетов 24 августа по оккупационному командному пункту. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в своем телеграм-канале.

"В Токмаке, в результате ряда попаданий по командным пунктам, командование ВС РФ приняло решение перенести их вглубь оккупированных территорий. Похоже, они не верят в удержание Токмака, несмотря на организованную круговую оборону вокруг города. Фронт зашатался и скоро станем свидетелями исторических побед", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что источники "АТЕШа" в России проинформировали о проблемах на Запорожском участке фронта.

"В направлении главного удара украинского прорыва к югу от населенного пункта Роботино россияне находятся на грани отступления. 1441-й мотострелковый полк понес невосполнимые потери — 75% от численности всего подразделения. Не лучше ситуация и у 71 мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии. Резервы заканчиваются", — утверждают партизаны.

Напомним, что 24 августа артиллеристы Сил обороны Украины нанесли удар по позициям Вооруженных сил РФ в оккупированном городе Токмак Пологовского района Запорожской области.

Ранее сообщалось, что военные РФ заявили о сложной ситуации для россиян на Херсонщине. Оккупанты жалуются, что ежедневно теряют до роты бойцов и кормятся только батончиками, которые им сбрасывают другие подразделения с коптеров.