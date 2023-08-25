Увидеть может каждый: легендарный "Байрактар" поселился в Украине (видео)

Компания Baykar Makina подарила беспилотник музею в Киеве в честь Дня независимости.

Компания "Baykar Makina" передала в военно-исторический музей Украины "Байрактар ТВ2". Теперь его может увидеть каждый желающий. Об этом сообщает пресс-служба СтратКома ВСУ.

"Об этом беспилотнике сочиняли песни, он стал символом украинского сопротивления российским агрессорам, а теперь посмотреть на него может каждый желающий. Компания "Baykar Makina" передала в военно-исторический музей Украины "Байрактар", — говорится в сообщении.

Украина получила от Турции дрон Bayraktar TB2

Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. Украинцы получили в подарок от производителя знаменитый ударный беспилотник Bayraktar TB2.

"Лучший подарок к празднику — новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость", — отметили в ГУР.

Что известно про Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 впервые поднялся в воздух в 2014 году и поступил на вооружение турецких вооруженных сил в 2015 году. С тех пор он был экспортирован в несколько стран, включая Украину, Азербайджан и Катар.

Это средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета (MALE). Он способен находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 8,2 км. Дальность управления составляет до 150 км. Bayraktar TB2 оснащен различными системами вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-земля" Roketsan MAM-L и MAM-C, а также планирующие бомбы MAM-L.

Bayraktar TB2 широко использовался в боевых действиях в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Он показал высокую эффективность в уничтожении бронетехники, артиллерийских позиций и живой силы противника. В Украине Bayraktar TB2 применяется для нанесения ударов по российским войскам с самого начала вторжения. Он сыграл важную роль в уничтожении российской техники и вооружения, а также в снижении морального духа российских солдат.

Основные характеристики Bayraktar TB2:

длина — 6,5 м;

размах крыла — 12 м;

максимальная взлетная масса — 650 кг;

максимальная скорость — 222 км/ч;

продолжительность полета — 24 часа;

высота полета — до 8,2 км;

дальность управления — до 150 км;

полезная нагрузка — до 150 кг (55 кг — оптико-электронная система разведки и целеуказания, 95 кг — боевая);

стоимость: около 69 млн долларов за комплекс в составе 6 дронов, 2 станций управления, 200 ед. боеприпасов и вспомогательного оборудования.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина получила дополнительные Bayraktar и кассетные боеприпасы из Турции. Аналитический портал Oryx сообщает, что Киеву передали 60-мм минометы и 155-мм кассетные снаряды DPICM. А также дополнительные Bayraktar TB2.

Так же сообщалось, что дроны Bayraktar начнут собирать в Украине: турецкая компания Baykar получила лицензии. Власти Турции разрешили производить беспилотники Bayraktar TB2 и Akinci на заводе Avia Ventures, который должен начать работать в 2025 году. Строители уже выполнили почти все подготовительные работы.