"Живой щит": россияне возвращают домой "эвакуированных" жителей оккупированных территорий, — ЦНС

По информации подполья, россияне начали возвращать на временно оккупированные территории ранее депортированных жителей, чтобы использовать их как "живой щит" на линии соприкосновения.

Центр национального сопротивления (ЦНС) 25 августа сообщил, что враг начал возвращать домой жителей тех населенных пунктов, которые расположены непосредственно на линии соприкосновения.

По информации сопротивления, людей планируют использовать их как "живой щит". Отмечается, что деэвакуацию начали жителей Токмака и Васильевки. Их ранее депортировали в город Бердянск. Также оккупационная администрация объявила об открытии школ на линии соприкосновения, несмотря на то, что военнослужащие армии Российской Федерации размещаются в помещениях школ.

В ЦНС считают, что враг воспользовался так называемой "эвакуацией" чтобы "паспортизировать" эвакуированных жителей временно оккупированных территорий Украины. Только при наличии паспортов РФ люди могли получить жилье и социальные выплаты. Сейчас их принудительно возвращают на территории, где ведутся боевые действия.

"Официально оккупанты объясняют размещение военных на территории школ, как "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако по факту на свободных этажах размещаются боевые подразделения ВС РФ", — говорится в сообщении ЦНС.

Незаконная депортация украинцев

По состоянию на июнь 2023 года по данным подполья оккупанты с временно оккупированных территорий вывезли еще 600 человек. Людей направляют в лагеря распределения, где держат перед депортацией.

Напомним, 25 июля мэр Мелитополя рассказал, кого оккупанты похищают чаще всего. В России украинских детей удерживают в "непонятных" учреждениях или отдают на воспитание в "нужные" семьи.

Ранее, 18 июля Фокус сообщал, что оккупанты начали вывозить украинских детей в Беларусь. Тогда как в помощи РФ в депортации украинских детей признался и Красный Крест Беларуси. Однако там назвали это миротворческой миссией.