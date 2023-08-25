"Безопасности не обещал": Лукашенко отреагировал на гибель Пригожина и причастность Путина

Лукашенко не верит, что Путин причастен к смерти Пригожина. Также пояснил, что он не обещал безопасности владельцу ЧВК "Вагнер", когда тот согласился остановить мятеж.

Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал свою версию отношений владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с ним лично и с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написало издание "Белта".

Политик сказал несколько слов о возможной гибели Пригожина во время пресс-конференции в Белорусском государственном университете, который он посетил накануне начала учебного года. Кроме темы главы вагнеровцев он коснулся возможной причастности Путина к смерти владельца ЧВК "Вагнер".

Белорусский президент пояснил, что он не обязывался гарантировать безопасность Пригожину, когда уговаривал его остановить "марш справедливости", которым тот шел на Москву. Также подчеркнул, что ни о каких гарантиях вообще не шла речь: "Никогда в таком ключе разговор и не шел".

Как заявил Лукашенко, он дважды общался с Пригожиным во время и после мятежа, который состоялся в июне 2023 года. Сначала он звонил ему, когда подразделения вагнеровцев шли на Москву. Тогда предупредил, что он "и себя погубит, и своих людей". Также предлагал прислать ему "веревку и кусок мыла". Главарь наемников заверил его, что к самоубийству не готов — хочет "погибнуть в бою".

Второй раз они общались, похоже, в Беларуси. Пригожин прилетел вместе с командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным. Деталей общения не пересказал, лишь озвучил свое короткое предостережение: "Ребята, смотрите".

Гибель Пригожина: причастен ли Путин: причастен ли Путин

Что касается ответственности Путина за взрыв самолета Пригожина, то Лукашенко уверен, что его "старший брат" к этому не причастен. В пользу этого мнения он приводит следующие тезисы. Во-первых, глава Кремля "спокойный и даже заторможенный человек". Во-вторых, "работа слишком грубая и не профессиональная" — поэтому "не могу представить, что это сделал Путин".

В завершение темы Пригожина и наемников Лукашенко заявил: вагнеровцы были и будут в Беларуси. Сейчас часть разъехалась в отпуск, лишние палатки сложили, но при необходимости — все быстро прибудут на место дислокации: "В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать".

Пригожина: мятеж против Путина и гибель

Отметим, в конце июня 2023 года Евгений Пригожин на наемников ЧВК "Вагнер" совершили мятеж против военной власти России. В частности, они захватили штаб командования в Ростове, сбили несколько вертолетов и двинулись на Москву. Тогда Путин назвал Пригожина предателем и призвал его остановиться.

Вагнеровцы не дошли до Москвы — их якобы остановили переговоры с Лукашенко. После этого часть наемников и Пригожин перебрались в Беларусь. Время от времени владелец военной компании появлялся на фото и видео — то в лагере вагнеровцев, то в Санкт-Петербурге, то в Африке.

23 августа 2023 года самолет, на борту которого, как предполагают, были основные руководители ЧВК "Вагнер" — Пригожин, Уткин и другие — разбился в Тверской области РФ. Первая версия авиакатастрофы — сбитие российской системой ПВО. Впрочем позже появилась другая версия — якобы взрывчатку подложили в холодильник.

Путин откликнулся на смерть Пригожина лаконично — заявил, что передает соболезнования семьям и сказал, что погибли люди, которые сделали многое на войне в Украине.

Напоминаем, 24 августа ГУР минобороны совершили рейд на западное побережье Крыма. В частности, на обнародованном видео показали, как спокойно выбрались, выполнив все необходимые задачи.

Кроме того, накануне, 23 августа, на мысе Тарханкут взорвали установку С-400 — видео спецоперации сняли с помощью дрона.