Соберем 10 тысяч за несколько дней: Лукашенко заявил, что "Вагнер" продолжит жить в Беларуси

Белорусский политик уточнил, что ядро "вагнеровцев" остается на территории Беларуси, а держать остальную часть бойцов нет никакой необходимости.

Александр Лукашенко 25 августа заявил, что наемники из группировки "Вагнер" будут находиться на территории Беларуси в таком количестве, сколько необходимо. Часть "вагнеровцев" продолжит жить и работать в Беларуси, а те, кто решил жить за пределами страны, при необходимости прибудут в течение нескольких дней. Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский политик также прокомментировал "снимочки из космоса", которые свидетельствуют о том, что часть сооружений в лагере с наемниками демонтировали. По его словам, это было сделано потому, что столько палаток сейчас не нужно, так как часть наемников уже уехала.

"Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны", — ответил Лукашенко.

При этом он отметил, что в случае надобности в течение нескольких дней в страну могут вернуться около 10 тысяч бойцов, но пока держать такой контингент необходимости нет.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не верит в причастность президента РФ Владимира Путина к гибели руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, он никогда не гарантировал безопасность Пригожину, когда он уговаривал остановить поход "вагнеров" на Москву, и вообще в таком ключе разговор не шел.