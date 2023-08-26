"Скромные, но значимые успехи": Белый дом преуменьшает успехи ВСУ в контрнаступлении, – WSJ

По данным журналистов, Вооруженным силам Украины не хватает воздушного преимущества и оборудования для разминирования, чтобы значительно ускорить контрнаступление.

Администрация президента США Джо Байдена высказала мнение, что Украина, возможно, неэффективно ведет контрнаступление. Это может быть интерпретировано как попытка переложить ответственность в случае продолжения конфликта на украинские власти к моменту президентских выборов в США. Об этом сообщает газета WSJ в редакционной статье.

Издание подчеркивает, что на протяжении недель украинские силы пытались пробить российскую оборону, однако это продвижение оказалось менее быстрым, чем ожидали США и Европа. В то же время журналисты отмечают, что пессимистическая оценка эффективности украинской контратаки может быть преждевременной. Активная критика усилий Украины может умалять скромные, но значимые успехи, которых Киев достиг на поле боя.

"На этой неделе Украине удалось прорвать оборону России на юго-востоке страны в Запорожской области. На этой неделе Украина заявила, что вернула себе село Работино. Это на дороге к Мелитопольской оси, которая является главной целью Украины – из-за ее стратегической выгоды от разрыва российских линий снабжения. Институт изучения войны сообщил в четверг, что украинские войска приближаются ко второй линии российской обороны и расширяют брешь", – напоминает WSJ.

В дополнение к этому, редакция считает данную критику несправедливой, особенно учитывая, что в аналогичной ситуации Вашингтон, вероятно, ориентировался бы на активное использование авиации. Важно отметить, что Украина ожидает получить американские истребители F-16 как "долгосрочную поддержку", а не как непосредственную помощь для проведения контрнаступления.

"Стратегия армии США для победы над такими укрепленными оборонительными сооружениями включает преимущество в воздухе. Во время операции "Буря в пустыне", как недавно отметили Фред Каган и Дэвид Петреус, США потратили недели на бомбардировки, чтобы ослабить оборону Саддама Хусейна, прежде чем направить наземные войска. … Украинцы до сих пор ждут обещанные США танки Abrams, которые должны прибыть на поле боя этой осенью. Им также не хватает достаточного оборудования для разминирования", – указано в материале.

Журналисты убеждены, что Байден все еще может увеличить шансы украинских сил на успех, предоставив больше оружия в кратчайшие сроки.

Напомним, что в ISW отметили успехи Украины под Работино: украинская группа контрнаступления приближается ко второй линии российской обороны.

Также сообщалось, что накануне, 22 августа, американские военные исследователи отмечали, что у ВСУ есть возможность пройти минные поля. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отметили, что украинские защитники продвигаются в направлении Мелитополя.