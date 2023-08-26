ВКС РФ получают партию перспективных Су-30СМ2: какую модернизацию прошли самолеты

Истребитель оснащен мощной радиолокационной станцией "Ирбис-Э", которая якобы позволяет обнаруживать воздушную цель размером 3 кв. метра на дистанции 400 км.

ВМФ и ВКС России получат от производителя партию современных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ2, заказанных до конца 2022 года. По имеющимся данным, эти самолеты оснащены радиоэлектронным оборудованием нового поколения, повышающим их боевой потенциал. Об этом 26 августа сообщили обозреватели испанского издания Defensa.

"Самолеты планируется использовать в качестве многоцелевых истребителей-бомбардировщиков для ведения всех видов боевых действий в интересах ВМФ и ВКС России", — говорится в публикации.

Сообщается, что новая модификация уже известного истребителя Су-30 имеет улучшенные возможности по обнаружению и идентификации потенциальных угроз. Также самолет оснащен датчиками повышенной дальности действия. Усовершенствования направлены на повышение эффективности Су-30СМ2 при действиях в воздухе против всех типов самолетов, а также при атаках надводных целей, которые могут охватывать как наземные позиции, так и корабли, находящиеся на расстоянии нескольких сотен метров от их позиций.

Какие именно улучшения получил Су-30СМ2

Прежде всего речь идет о мощном радаре "Ирбис-Э", который якобы способен обнаруживать цели размером 3 кв. метра на дистанции 400 км. Также улучшения коснулись двигателя АЛ-41ФС, который позволяет летать на крейсерской скорости без использования форсажной камеры. Средства РЭБ были заимствованы у истребителя Су-35С. В итоге испанские эксперты классифицировали Су-30СМ2, как самолетам 4-го поколения ++.

Истребитель-бомбардировщик Су-30СМ

Базовые характеристики:

длина — 29,9 м;

размах крыла — 14,7 м;

дальность полета — 3500 км;

максимальная высота — 19 800 м;

скорость — 2125 км/час;

максимальная взлетная масса — 35,4 т;

тяга силовой установки — 25 000 кг.

Самолет оснащен 30-мм автоматической пушкой ГШ-301 со 150 фугасными боеприпасами. Таже имеются две подвески под фюзеляжем и шесть на крыле, на которых можно разместить бомбы или ракеты общим весом до 4 тонн.

По данным обозревателей, на Иркутском авиационном заводе выпустили около 600 экземпляров. На вооружении ВКС России могут состоять около 150 машин, остальные самолеты экспортированы в такие страны, как Индия и Алжир.

Напомним, Индонезия отказалась закупать у РФ самолеты Су-27 и Су-30, которые уже есть в распоряжении Воздушных сил страны. Вместо них предпочтение было отдано американским F-15EX Eagle II от компании Boeing — всего в ближайшее время Джакарта намерена приобрести 24 такие машины.