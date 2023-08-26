Российский ЗРК С-400 уничтожили новой украинской ракетой, — Данилов

По словам секретаря СНБО, разрабатывают ракету с 2020 года в рамках оборонно-промышленной программы. Часть ее была не публичной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что уничтожение пусковой установки от ЗРК С-400 "Триумф" — это результат удара новейшей украинской ракеты. Об этом он заявил в эфире "Украинского Радио".

23 августа на территории оккупированного Крыма по наводке беспилотника уничтожили российскую пусковую от С-400. Комментируя предположение, чем была атакована цель, Данилов заявил, что это была украинская ракета нового типа.

"Ракета была новая. Ракета была абсолютно современная. Да, это новое изделие, которое себя показало абсолютно безупречно", — прокомментировал событие секретарь СНБО.

Деталей по разработке Алексей Данилов раскрывать не стал, также он не уточнил, это новая разработка или модернизация имеющегося изделия. Он только сказал, что ракету начали создавать в рамках оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, которую создали в 2020 году. При этом не все разработки тех времен были известны обществу, поэтому о ней ничего не известно.

Добавим, ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники заявлял, что "Триумф" и радар "Подлет" уничтожила ракета "Нептун". Ракету запрограммировали на маршрут и характеристики полета, которые позволили обойти российские средства ПВО. Применялась одна ракета "Нептун".

На следующий день, 24 августа начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны могут атаковать все части оккупированного Крыма. Поэтому он призвал украинцев в оккупации помогать с координатами вражеских сил.

Напомним, 23 августа в ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Еленовки был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф".