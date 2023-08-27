"Бодро прошли Работино и путь на Токмак открыт", — в РФ жалуются на успехи ВСУ

Российский блогер называет командование РФ "дегенератами и крысами", которые рассказывают сказки, а в это время украинцы приближаются к одному из ключевых городов на Запорожье.

Российские военные блогеры обеспокоены продвижением ВСУ на Запорожском направлении и прорывом линии обороны оккупантов. Свои мысли по этому поводу изложил один из блогеров, который ведет телеграм-канал под ником Alex Parker Returns, и которого связывают с ЧВК "Вагнер".

"Тем временем пока нас пытаются отвлечь сказками о том, что некогда самый перспективный политик жив — х*хол уже бодро прошел Работино и вышел на первую линию оборонительных рубежей генерала Земляникина. Они спокойно прошли полями между Новопрокоповкой и Вербовым. А это значит, что? Правильно, путь к Токмаку фактически уже открыт и до него рукой подать", — пишет он.

Блогер возмущается, что потом эту ситуацию будет поздно исправить.

"Пока военные крысы шутят стандартными болванками про бабкосела в низинах, которые никому не нужны, но посмотрим, что они начнут писать, когда х*хол дойдет до Токмака. А разгадка всему одна — отсутствие резервов, которые не подготовил тувинский дегенерат пока что Каскад, 58 армия, морпехи и прочие героически выигрывали для этого время. Живите теперь с этим", — заключает оккупант.

Напомним, что российское командование сбежало из оккупированного Токмака в Запорожской области после прилетов 24 августа по оккупационному командному пункту.

Ранее сообщалось, что ВСУ вытесняют россиян с позиций под Бахмутом. Бойцы пытаются держать динамику, не позволяя врагу создать прочные оборонительные рубежи на этом участке фронта.