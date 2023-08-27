"Не даем оккупантам закопаться", — ВСУ вытесняют россиян с позиций под Бахмутом (видео)

Бойцы стараются держать динамику, не позволяя врагу создать прочные оборонительные рубежи на этом участке фронта.

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В районе Бахмута в Донецкой области ВСУ удается понемногу вытеснять россиян с их позиций, продвигаться на юг от города и не давать врагу создать прочную оборону. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, несмотря на то, что ВС РФ постоянно перебрасывают на Бахмутское направление дополнительные силы, инициатива остается за Силами обороны.

"Вчера (26 августа) мы имели успех в локальных наступательных действиях, в результате которых нам удалось выбить врага с важных позиций и пополнить наш обменный фонд", — поделился Жорин.

Как он объясняет, пехота ВС РФ не способна вести бой на равных с бойцами 3 штурмовой бригады, а большинство российской тяжелой техники на этом направлении уже уничтожено.

"Мы стараемся держать динамику и понимаем, насколько важно продвигаться интенсивно, не позволяя врагу создать прочные оборонительные рубежи. У врага есть определенные позиции, на которых они пытаются закопаться. Но мы постоянно уничтожаем личный состав противника, из-за чего каждому новому подразделению оккупантов приходится рыть окопы вблизи трупов своих предшественников", — рассказал Жорин.

Он отметил, что 3 штурмовая бригада во время наступательных действий регулярно наталкивается на российское минирование.

Напомним, что ВСУ ударили по логистической колонне российской армии. Удар по колонне был нанесен в районе оккупированной Каховки Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Перевальном под Симферополем в оккупированном Крыму был зафиксирован "прилет". Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.