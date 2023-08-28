Ликвидация Пригожина была выгоднее Минобороны РФ, чем Путину, — ISW

При этом аналитики не исключают, что в России продвигают эту идею для того, чтобы оградить главу Кремля от убийства владельца ЧВК "Вагнер" и предполагаемого расформирования военной компании.

Министерство обороны Российской Федерации могло быть заинтересовано в ликвидации главаря группы "Вагнер" Евгения Пригожина больше, чем президент РФ Владимир Путин. Таким образом Минобороны, возможно, хотело быть первой организацией, которая возьмет на себя контроль над остатками "Вагнера". Такое мнение выразили аналитики "Института изучения войны" в сводке от 27 августа.

В ISW отмечают, что бывший журналист-расследователь Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, со ссылкой на неназванные источники, сообщил, что Путин разрешил Пригожину продолжать операции "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке, но дал ему указание не вмешиваться в дела Украины или России во время одной из двух их встреч, которые состоялись после вооруженного мятежа Пригожина 24 июня.

При этом журналист утверждает, что российское Минобороны, наоборот, активизировало усилия по "удушению" группы "Вагнера" в Сирии и Африке, и Пригожин вместе с руководством группы летал в Москву перед своей смертью, чтобы попытаться решить этот вопрос. Захаров подчеркнул, что сейчас судьба "империи Пригожина", которая включает в себя военные контракты и контракты на добычу нефти, газа и золота, на Ближнем Востоке и в Африке неясна.

По мнению военного блогера, связанного с Кремлем, чтобы избежать напряженности и потери зарубежных активов "Вагнера" их должна взять третья сторона, возможно, другая российская силовая структура, а не МО РФ.

"Российский источник также утверждает, что МО РФ, возможно, торопилось с расформированием "Вагнера", поскольку Кремль еще не принял решения о его судьбе, а МО хотело быть первой организацией, которая возьмет на себя контроль над остатками ЧВК "Вагнер", — сказано в отчете ISW.

Аналитики института заявили, что не могут независимо подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, то это может свидетельствовать о том, что Путин не руководил процессом расформирования ЧВК "Вагнер", а передал эту ответственность российскому Министерству обороны.

При этом в ISW считают, что появление этих сообщений в российских блогерских и оппозиционных сообществах может также говорить о попытке отделить президента РФ от убийства Пригожина и предполагаемого расформирования ЧВК "Вагнер".

Напомним, в среду, 23 августа, бизнес-джет RA-02795, на котором регулярно до этого передвигался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находилось 10 человек, в том числе сам "повар Путина" и Дмитрий Уткин.

24 августа в ISW заявили, что Министерство обороны РФ и Кремль вели кампанию по расформированию ЧВК "Вагнер", чтобы ослабить влияние ее владельца Евгения Пригожина после неудавшегося мятежа, а убийство Пригожина стало финальной точкой в уничтожении ЧВК как независимой организации.