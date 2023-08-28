Задерживали под прикрытием: ФСБ обвинила экс-дипломата США в сборе данных о мобилизации (видео)

По версии российских силовиков, Роберт Шонов якобы передавал информацию сотрудникам политического отдела о том, как мобилизация в РФ может воздействовать на протестные настроения граждан в преддверии президентских выборов в 2024 году.

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выдвинуло обвинения в адрес бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке по имени Роберт Шонов. Об этом 28 августа сообщает центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, начиная с сентября 2022 года, Шонов якобы собирал информацию о мобилизации в различных регионах России, а также о ее воздействии на активность протестов в преддверии выборов президента в 2024 году. Эти данные передавались сотрудникам политического отдела посольства США в Москве, Джеффри Силлину и Дэвиду Бернстайну, за что Шонов якобы получал деньги.

ФСБ выразила намерение провести допрос дипломатов, и на этот счет уже были направлены повестки.

Информация о задержании Шонова стала известна в мае. Ему было предъявлено обвинение по статье 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией") Уголовного кодекса РФ. 18 мая Лефортовский суд Москвы продлил арест Шонова до 23 августа. В настоящее время он находится под стражей в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Также росСМИ опубликовали видео задержания бывшего дипломата. На кадрах видно, что его задержали сотрудники ФСБ, переодевшиеся в форму коммунальщиков.

Напомним, 1 июня росСМИ сообщали о том, что ФСБ якобы обнаружила и вскрыла крупную разведывательную операцию спецслужб США по прослушиванию телефонов российских граждан. По данным ведомства, американцы якобы "заразили" несколько тысяч iPhone. Сообщалось, что удаленное хакерское программное обеспечение для прослушки было установлено не только на устройства внутри России, но также на мобильные телефоны российских дипломатов, действующих за пределами территории РФ.